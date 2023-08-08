Эксперт рассказала, как сделать секс горячее

Оживить интимную жизнь поможет зрительный контакт партнеров во время близости, полагает американский сексопатолог Эмили Морс. Простой способ сделать секс ярче и горячее она раскрыла изданию Daily Star.

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Морс заявила, что для поддержания страсти в длительных отношениях важно обязательно пробовать что-то новое в постели, будь то различные позы, игрушки для взрослых или ролевые игры. Однако существует и вариант попроще, который доказал свою эффективность для усиления остроты ощущений при половом контакте.

По словам сексопатолога, улучшить качество секса можно с помощью зрительного контакта, который партнерам необходимо сохранять во время всего процесса. Смотреть глаза друг другу — это отличный способ «общения» с любимым человеком в постели, который позволит партнерам укрепить связь друг с другом и усилить их чувство единения, объяснила Морс.