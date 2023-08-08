Певица Рита Дакота обвенчалась с блогером Белогаем

Певица Рита Дакота обвенчалась с клипмейкером Федором Белогаем. Об этом исполнительница сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Девушка опубликовала видео с церемонии в церкви и подписала: "Спасибо каждому за поздравления". Мероприятие проходило в православном храме в Грузии.
Еще в начале августа Дакота признавалась, что планирует три свадьбы со своим мужем Белогаем. По словам певицы, она делает это для родителей, которым хочется посмотреть на красивую церемонию, а также для дочери и друзей.
"Сначала мы решили сделать венчание в храме для родителей и улететь в медовый месяц на Бали. А потом подумали, почему бы не взять еще и лучших друзей и замутить там лютую вечеринку. Один раз живем", - рассказала артистка.
Дакота подчеркнула, что третье торжество будет организовано на корабле в океане. Пара официально зарегистрировала отношения еще 24 мая 2023 года, Рита Дакота и Федор Белогай расписались в столичном МФЦ, куда приехали на самокатах. Супруги отказались от традиционных нарядов на свадьбу: они надели спортивные костюмы и невеста дополнила свой образ фатой. Возле центра пару ждали поклонники с цветами, плакатами, шариками и хлопушками, они спели для звезды ее песню "Дети рейва".