Певица Рита Дакота обвенчалась с блогером Белогаем

Певица Рита Дакота обвенчалась с клипмейкером Федором Белогаем. Об этом исполнительница сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Девушка опубликовала видео с церемонии в церкви и подписала: "Спасибо каждому за поздравления". Мероприятие проходило в православном храме в Грузии.

Еще в начале августа Дакота признавалась, что планирует три свадьбы со своим мужем Белогаем. По словам певицы, она делает это для родителей, которым хочется посмотреть на красивую церемонию, а также для дочери и друзей.

"Сначала мы решили сделать венчание в храме для родителей и улететь в медовый месяц на Бали. А потом подумали, почему бы не взять еще и лучших друзей и замутить там лютую вечеринку. Один раз живем", - рассказала артистка.