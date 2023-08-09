Названы правила секса в гостях

Важен контекст. Думаю, зависит от разных факторов. Продолжительность проживания: если одна ночь, не надо, если месяц, это точно будет. Гостевая комната или комната одного из членов семьи. В гостевой можно, в чьей-то небезопасно, особенно у детей. Близость с хозяином. Новые друзья или коллеги — не надо. Старые друзья — пожалуйста