Стало известно, на каком свидании россиянки готовы к сексу

«В целом секс на первом свидании – не слишком популярная история среди россиянок. Более половины (56%) респонденток признались, что такого опыта у них не было. Еще четверть (26%) сожалеют, что такое случалось в их жизни и повторять не планируют. 9% секс на первом свидании понравился, и лишь 3% опрошенных признались, что фантазируют о таком опыте», — говорится в исследовании.