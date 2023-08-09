Стало известно, на каком свидании россиянки готовы к сексу
27% россиянок хотели бы сходить как минимум на 10 свиданий с партнером, прежде чем переходить к близости. Об этом говорится в исследовании, поступившем в «Газету.Ru» от онлайн-площадки для знакомств Мамба.
Согласно данным опроса, большинство россиянок не готовы к сексу на первом свидании: 27% девушек считают, что близости должны предшествовать не менее 10 встреч, а 23% готовы задуматься об этом после третьего свидания.
При этом 32% опрошенных заявили, что им не нравится идея секса на первом свидании по эмоциональным причинам, 25% отрицают возможность такого опыта по религиозным и иным убеждениям, а 23% уверены, что секс с незнакомцем не может оказаться хорошим. Еще 20% россиянок выразили уверенность, что столь стремительное развитие событий неблагоприятно влияет на развитие дальнейших отношений.
«В целом секс на первом свидании – не слишком популярная история среди россиянок. Более половины (56%) респонденток признались, что такого опыта у них не было. Еще четверть (26%) сожалеют, что такое случалось в их жизни и повторять не планируют. 9% секс на первом свидании понравился, и лишь 3% опрошенных признались, что фантазируют о таком опыте», — говорится в исследовании.