Сбежать от рутины: 7 вариантов свидания с мужем

Семейная рутина может лишить романтики даже самые страстные и нежные отношения. Часто муж и жена забывают, какими спонтанными, эмоциональными были их первые свидания, да и видят друг друга чаще не при параде, а в домашних удобных нарядах. Чтобы вернуть романтику, старайтесь выбираться на свидания и не ограничивайтесь стандартным походом в ресторан.

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Станьте волонтерами

Видео дня

Во многих городах есть пункты раздачи горячей еды для тех, кто остался без крыши над головой. Проведите день с пользой, помогая другим. Другой вариант — отравиться в приют для животных и погулять с собаками. Недаром говорят, что доброта заряжает энергией. Такие совместные дела помогут вам стать ближе.

Планетарий

Не берите стандартную экскурсию, организуйте поход на двоих, можете взять экскурсовода или просто попросить включить аудио. Посидите, разглядывая звезды, обнимайтесь и представляйте, что вы — настоящие астрономы. Желание на падающую звезду загадать не выйдет, но романтическая обстановка гарантирована.

Дорожное приключение

Хотя бы раз в год садитесь в машину и отправляйтесь в путешествие. Пусть дорога занимает не больше пяти-шести часов, а в конце вас ждет небольшой живописный город. Остановитесь перекусить в придорожном кафе, говорите о вас, мечтайте, разглядывайте пейзажи. А в месте назначения снимите номер в отеле и просто бродите по городу, где никто вас не знает.

Встретить рассвет

Идеальный вариант для лета и ранней осени. Проснитесь до восхода солнца, возьмите бутерброды или круассаны, кофе в термосе и отправляйтесь в любое место, где виден рассвет. Это может быть живописная поляна или городской парк на возвышении. Встречайте солнце, как новый этап вашей жизни и любви.

Аттракционы

Вспомните детство и отправляйтесь в парк развлечений, ешьте сладкую вату, до хрипа кричите на американских горках, постреляйте в тире. Еще долго вам будет, что вспомнить после такого свидания.

Постройте шалаш дома

Подушки, одеяло, диван и гирлянда, немного фантазии — и домашняя крепость готова. Закажите пиццу, смотрите кино и болтайте. Ночевать тоже можно остаться в импровизированном форте. Это очень романтичный вариант домашнего свидания, не требующий особых усилий.

Немного экстрима