Фразы, которые ваш мужчина мечтает услышать в постели

Он буквально сойдет с ума. Попробуйте!

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Мужчины, как и женщины, чувствительны к тому, что говорит партнер, однако они будут молчать до последнего, заставляя женщину гадать — что же его возбуждает? Мы решили прийти на помощь девушкам, опросив знакомых парней. Ловите топ фраз, от которых большинство мужчин будут просто без ума.

«Хочу тебя невероятно»

Нет, фраза не так банальна, как вам может показаться. На самом деле, около 90% мужчин заводятся с пол-оборота. Не думайте, что мужчину рассмешит эта фраза или же она окажется неуместной. Все, что возбуждает вас обоих за закрытыми дверями спальни, остается только между вами двоими. Просто попробуйте сказать эту фразу в различных вариациях своему мужчине, вы не сможете погасить огонь в его глазах.

«Мне так нравится твое тело»

Мужчины обожают комплименты и не стоит думать, что только представители сильного пола — визуальные существа. Для женщин также невероятно важен внешний вид мужчины, если мы говорим о сексуальном возбуждении. Сделайте акцент на отдельных частях тела мужчины, например, на его сильных руках или каменном прессе. Партнер буквально сойдет с ума.

«Говори, не останавливайся, меня заводит твой голос»

Не секрет, что большинство мужчин обладают голосом, куда ниже, чем у его партнерши. Кстати, далеко не каждый мужчина в курсе, что женщину можно завести одним лишь голосом, а потому не подозревают, каким оружием обладают. Дайте ему понять, что его грязные словечки и восхищение вами вслух в постели — то, от чего вы сходите с ума.

«Уже сейчас!»