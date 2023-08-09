3 верных признака, что мужчина готов на вас жениться

Популярный психолог Марк Бартон в свежем посте в своем Telegram-канале объяснил, как понять, что мужчина, с которым вы встречаетесь, видит в вас женщину на всю жизнь. Вот 3 верных признака, которые, по мнению психолога, точно говорят о том, что у возлюбленного на вас серьезные планы. Проверьте, как говорится, себя и партнера.

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1. Заинтересованный в вас мужчина может помочь финансово, закрыв какие-то ваши потребности.

2. Он заботится о вас: встречает в аэропорту, помогает решить проблему.

3. Он поддерживает, когда вам трудно, а не отмахивается от ваших переживаний.

Тот случай, когда не можем не поздравить тех, в чьих отношениях все именно так и происходит.

Однако Марк Бартон подчеркнул: если человек только говорит, как вы ему важны, но не подтверждает это поступками, он врёт. Так и знайте.