Сексолог дала совет партнерам переживших удаление матки женщин

«Когда мы оба стали готовы к сексу, она начала использовать расширители влагалища, и после пары неудачных попыток мы изучаем секс с проникновением, и нам нравится. Пока она не достигала оргазма от пенетрации, но раньше он у нее был. Как мне помочь?» — написал мужчина.