Как отношения с мамой влияют на ваши отношения с мужем

Со временем человек обретает независимость и учится отвечать за собственную жизнь. По сути, первые этапы сепарации начинаются уже в детском возрасте. Однако взрослея физически, многие взрослые так и остаются детьми. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, как отношения с родителями влияют на ваши отношения с партнером.

Казалось бы, сепарация естественна, но почему-то люди никак не могут отделиться от семьи, остаются инфантильными, не могут взять на себя ответственность за свою жизнь, зависят от мнения других значимых взрослых эмоционально или финансово. В итоге, родители третируют своих детей, раздают непрошенные советы, мучают вопросами о детях и всячески влияют на отношения своих чад. Психолог Мария Потудина объяснила, почему этом происходит.