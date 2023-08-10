Психологические техники, чтобы расслабиться перед сексом

Секс с новым партнером — всегда невероятно волнительный опыт, даже если вы не привыкли смущаться в постели. Сексологи спешат на помощь и подсказывают, как можно успокоить внутреннего паникера и сделать первый секс максимально приятным для обоих партнеров, которые только начали узнавать друг друга.

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Никуда не торопитесь

Большая ошибка если не большинства, то многих женщин — спешить начать процесс как можно быстрее, и подталкивает к этому все то же волнение. Вам некуда спешить, вы не сдаете экзамен на скоростной секс, а потому посвятите больше времени прелюдии — ваш мозг постепенно расслабится, пока вы будете доставлять удовольствие друг другу. Кстати, секс в первый раз может вообще не произойти и все ограничится взаимным самоудовлетворением, и в этом нет ничего плохого.

Не придавайте сексу слишком большое значение

Как мы уже говорили, секс — не экзамен на технику и скорость, и ваш партнер не член жюри. Вас не ждет разбор полетов, а потому отдайтесь чувству, но не забывайте про защиту. Не терпите действия партнера, которые вам не нравятся — секс должен приносить удовольствие, а не боль. Чем проще вы отнесетесь к первой близости, тем больше шансов, что секс окажется фееричным.

Создайте комфортную обстановку

Если вы никак не можете выключить внутреннего критика, так не включайте и сильное освещение в спальне. Совсем выключать свет не нужно, однако для максимального комфорта все же стоит оставить один средний свет. Так вы создадите дополнительные тени на теле, которые подчеркнут ваши изгибы. Мужчина в принципе не обратит внимание на большинство вещей, из-за которых вы переживаете, так как уже согласился с вами на близость, но для полного комфорта делайте то, что снимет ваше напряжение.

Откажитесь от экспериментов