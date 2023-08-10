3 неочевидные пользы сексуальных фантазий: мнение эксперта

Многие уверены, что сексуальные фантазии, особенно если они не связаны с постоянным партнером, — извращение, которое в какой-то момент может стать реальностью. На самом деле, все не так плохо, ведь фантазии интимного характера есть у всех. Другое дело, собирается ли человек их осуществлять. Психологи собрали топ причин, насколько полезным может быть наше сексуальное воображение.

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Раскрытие женственности

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Примерно половина опрошенных специалистами женщин признались в фантазии, где они становятся участницами группового секса или же подвергаются сексуальному насилию. Кто-то скажет, что у таких женщин есть некоторое отклонение сексуального поведения, однако психологи спешат успокоить — думать о слишком жестком сексе против воли не значит искать его в реальности. На самом деле, подобная фантазия полезна в том смысле, что женщина пытается раскрыться с разных сторон и понять, как далеко она готова зайти в интимных отношениях со своим партнером. Возможно, женщине просто не хватает инициативы со стороны постоянного мужчины, и здесь уже есть повод задуматься о разговоре с партнером. Чем больше вариантов секса представляет женщина, тем активнее раскрывается ее сексуальность.

Снятие ответственности

Современная женщина тянет на себе множество задач, которые по тем или иным причинам невозможно переложить на других. Постоянный стресс и напряжение приводят к тому, что одной из самых популярных сексуальных фантазий жительниц большого города становится фантазия, в которой женщина представляет себя в роли роковой соблазнительницы или девушки с низкой социальной ответственностью. В этом состоянии женщина может позволить себе забыть о стереотипах и не оправдывать ничьи ожидания, в результате ее ждет максимально яркий оргазм.

Наполнение энергией