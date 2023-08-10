Психолог рассказала, почему курортные романы полезны людям в возрасте 50+

Море, пляж и солнце как ничто другое располагают к легкости и романтике. На отдыхе можно встретить человека, с которым вспыхнет искра страсти и закрутится курортный роман. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, какое воздействие оказывает на психику мимолетная интрижка во время отпуска и кому ее нужно избегать.

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По ее словам, влияние курортного романа на психику зависит от самого восприятия человека.

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— В какой-то момент люди встречаются на отдыхе, у них возникают романтические чувства. В данной ситуации важно, какие у них будут ожидания от этого романа. Если они завышенные и нереалистичные, то последует разочарование, — предупредила Наумова.

А вот люди зрелого возраста чувствуют себя моложе и энергичнее от всплеска внезапных чувств, отметила психолог.

— Сам момент влюбленности прекрасен, люди испытывают потрясающие эмоции. Особенное положительное влияние курортный роман оказывает на людей после 50 лет. Они чувствуют себя опять молодыми, полными с сил. Эти эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека. Отпуск начинает играть новыми красками, — пояснила Наумова.

Но важно не фантазировать и не придумывать того, чего не может быть. Большинство курортных романов заканчиваются там, где начались, предостерегла психолог.

— Люди возвращаются домой, оказываются в привычной среде и понимают, что не готовы продолжать эти отношения. Это была игра, которая закончилась, но бывают и исключения. Важно не придумывать лишнего, чтобы потом не испытывать боль и разочарование, — заметила специалист.

Наумова напомнила, что часто бывает так, что люди встретились, погуляли, полюбили друг друга, а потом разъехались. При этом один из партнеров хочет продолжать отношения, а другой просто исчезает и не выходит на связь. Это может привести к депрессии и проблемам с психологическим состоянием.

— Влюбленный человек чувствует себя обманутым, опустошенным, наказанным. У него могут возникнуть различные нервные срывы, депрессивное состояние. Ему понадобятся долгие месяцы расплаты за мимолетную интрижку, — рассказала психолог.

По ее мнению, важно отдавать себе отчет, какое продолжение будет у этих отношений. Если человек планирует найти на отдыхе спутника жизни на долгие годы, нельзя торопиться и быстро сближаться с претендентом на руку и сердце.

— Не стоит торопиться с интимной близостью, а нужно посмотреть на человека со всех сторон, узнать его как личность. Нужно пообщаться, повстречаться. Важно, чтобы гормоны не сбили человека с толку и позволили трезво мыслить, — посоветовала эксперт.

Если у человека цель получить незабываемые впечатления благодаря курортному роману, то так оно и должно быть без надежды на продолжение, заверила психолог.

— Люди получат удовольствие, а потом, как в сказке про Золушку, карета превратится в тыкву. К этому нужно быть готовым, — добавила Наумова.