Избегающие секса до брака люди объяснили свой выбор

Мне жаль упущенных возможностей. Было очень трудно ждать все пять лет романа, а потом вдруг перестать после свадьбы, это странно. Мы женаты уже семь лет, и я все еще переживаю, что грешу, когда мы вместе. Я совершенно запорола свое подсознание