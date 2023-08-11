Любовь или созависимость: как распознать ваш тип отношений

Счастливые, гармоничные отношения — это союз двух зрелых личностей, которые готовы работать над совместной жизнью. Но иногда любовь путают с созависимостью, разрушающим и опасным типом привязанности. В созависимости один или оба партнера пытаются подстраиваться, при этом, не получая ожидаемой отдачи, начинают копить негатив на избранника, злиться. Прервать такие отношения влюбленные не в состоянии, поэтому годами живут вместе, разрушая личность и моральное здоровье.

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Отличить любовь от зависимости непросто, но все же есть пункты, которые четко разделяют эти понятия.

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В любви партнеры могут тосковать без избранника, но ведут обычный образ жизни. В созависимости человек почти теряет смысл жизни без возлюбленного, не может сосредоточиться на работе, заботе о себе, чувствует себя хуже даже физически.

В созависимых отношениях человек считает, что настроение партнера полностью зависит о него: если избранник зол, расстроен или подавлен, значит, вы сделали что-то не так.

В здоровом союзе влюбленные, конечно, интересуются жизнью друг друга, но в созависимости это превращается в манию контролировать: проверять телефон и переписку, выяснять каждую деталь прошедшего дня, пытаться поймать на лжи.

Нездоровые отношения построены на попытках угодить партнеру, во что бы то ни стало, сделать его счастливым, вопреки собственным интересам. При этом человек пытается манипулировать избранником, вызывать жалость, убеждать, что без него возлюбленный жить не сможет.

Компромиссы нужны в любых отношениях, но в созависимых они больше напоминают попытки дрессуры или ломки самого себя во благо другого человека. Влюбленному кажется, что, если он не угодит второй половине, то тот непременно разочаруется и уйдет

Предыдущий пункт особенно важен, потому что в созависимых отношениях вся жизнь строится вокруг партнера, без него нет смысла, а страх потери такой невероятный, что может провоцировать приступы паники

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