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Что делать, если вам не ответил взаимностью мужчина, от которого вы без ума

Один из самых страшных женских кошмаров — столкнуться с неприятием человека, который вызывает неподдельный интерес. Да, не только мужчины боятся отказов. Мы посоветовались со специалистом, который поделился советами на случай, если мужчина огорошил отказом.

Что делать, если вам не ответил взаимностью мужчина
© Unsplash.com

Не роняем самооценку

Первое, с чем сталкивается расстроенная отказом женщина — пошатнувшаяся самооценка. Большинство принимает такое поведение мужчины на свой счет, кажется, что мужчина уже заранее разочаровался. Стоит ли говорить, что это лишь наши проекции, не имеющие ничего общего с реальностью. Вам отказал всего лишь один мужчина из миллионов других. Вместо того чтобы бесконечно себя критиковать, подумайте о своих сильных сторонах, которые отмечают другие люди, особенно — мужчины. Сделайте акцент на них и вы увидите, что к вам начинает тянуться целая толпа мужчин, куда более достойных.

Как вы себя вели в этот момент

Если такая ситуация происходит с вами далеко не в первый раз, возможно, ваше поведение чем-то отпугивает мужчин, на это стоит обратить внимание. Какой подход в общении вы используете? Может, вы ведете себя слишком агрессивно или навязчиво? Даже самый самоуверенный мужчина в такой ситуации будет чувствовать себя некомфортно. Также возможна ситуация, когда мужчина просто был не готов вам ответить взаимностью по причине внутренней неготовности к новым отношениям, что делать в этом случае, мы говорили в первом пункте.

Посмотрите на мужчину трезво

Часто мы воспринимаем человека, в которого влюблены, как идеал. Но не обольщайтесь — у всех нас есть недостатки, и у вашего идеального мужчины их немало. Вполне вероятно, вы еще не успели о них узнать, так как были ослеплены чувствами к нему. Посмотрите на ситуацию трезво, почему вы должны переживать из-за отказа такого же реального человека, как и вы? Этот отказ не ставит на вас крест, просто знайте, что в вашей жизни еще появится человек, который будет обожать вас со всеми вашими особенностями.