Что делать, если вам не ответил взаимностью мужчина, от которого вы без ума
Один из самых страшных женских кошмаров — столкнуться с неприятием человека, который вызывает неподдельный интерес. Да, не только мужчины боятся отказов. Мы посоветовались со специалистом, который поделился советами на случай, если мужчина огорошил отказом.
Не роняем самооценку
Первое, с чем сталкивается расстроенная отказом женщина — пошатнувшаяся самооценка. Большинство принимает такое поведение мужчины на свой счет, кажется, что мужчина уже заранее разочаровался. Стоит ли говорить, что это лишь наши проекции, не имеющие ничего общего с реальностью. Вам отказал всего лишь один мужчина из миллионов других. Вместо того чтобы бесконечно себя критиковать, подумайте о своих сильных сторонах, которые отмечают другие люди, особенно — мужчины. Сделайте акцент на них и вы увидите, что к вам начинает тянуться целая толпа мужчин, куда более достойных.
Как вы себя вели в этот момент
Если такая ситуация происходит с вами далеко не в первый раз, возможно, ваше поведение чем-то отпугивает мужчин, на это стоит обратить внимание. Какой подход в общении вы используете? Может, вы ведете себя слишком агрессивно или навязчиво? Даже самый самоуверенный мужчина в такой ситуации будет чувствовать себя некомфортно. Также возможна ситуация, когда мужчина просто был не готов вам ответить взаимностью по причине внутренней неготовности к новым отношениям, что делать в этом случае, мы говорили в первом пункте.
Посмотрите на мужчину трезво
Часто мы воспринимаем человека, в которого влюблены, как идеал. Но не обольщайтесь — у всех нас есть недостатки, и у вашего идеального мужчины их немало. Вполне вероятно, вы еще не успели о них узнать, так как были ослеплены чувствами к нему. Посмотрите на ситуацию трезво, почему вы должны переживать из-за отказа такого же реального человека, как и вы? Этот отказ не ставит на вас крест, просто знайте, что в вашей жизни еще появится человек, который будет обожать вас со всеми вашими особенностями.