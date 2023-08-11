Что делать, если вам не ответил взаимностью мужчина

Один из самых страшных женских кошмаров — столкнуться с неприятием человека, который вызывает неподдельный интерес. Да, не только мужчины боятся отказов. Мы посоветовались со специалистом, который поделился советами на случай, если мужчина огорошил отказом.

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Не роняем самооценку

Первое, с чем сталкивается расстроенная отказом женщина — пошатнувшаяся самооценка. Большинство принимает такое поведение мужчины на свой счет, кажется, что мужчина уже заранее разочаровался. Стоит ли говорить, что это лишь наши проекции, не имеющие ничего общего с реальностью. Вам отказал всего лишь один мужчина из миллионов других. Вместо того чтобы бесконечно себя критиковать, подумайте о своих сильных сторонах, которые отмечают другие люди, особенно — мужчины. Сделайте акцент на них и вы увидите, что к вам начинает тянуться целая толпа мужчин, куда более достойных.

Как вы себя вели в этот момент

Если такая ситуация происходит с вами далеко не в первый раз, возможно, ваше поведение чем-то отпугивает мужчин, на это стоит обратить внимание. Какой подход в общении вы используете? Может, вы ведете себя слишком агрессивно или навязчиво? Даже самый самоуверенный мужчина в такой ситуации будет чувствовать себя некомфортно. Также возможна ситуация, когда мужчина просто был не готов вам ответить взаимностью по причине внутренней неготовности к новым отношениям, что делать в этом случае, мы говорили в первом пункте.

Посмотрите на мужчину трезво