Саша Черно заявила, что поклонники напугали ее букетом

Бывшая участница проекта «Дома-2» Саша Черно активно общается и делиться важными событиями со своими подписчиками в социальных сетях. Однако такое близкое общение сыграла с девушкой злую шутку. Недавно блогерша призналась, что её поклонники её сильно напугали.

Девушка рассказала, что около её подъезда её встретили двое неизвестных мужчин и подарили ей букет цветов. Черно решила, что кто-то её хочет так напугать. Позже девушка выяснила от кого был изначально этот букет и высказала дарителю всё, что она думает на этот счет.