Почему мужчины не понимают намеков и как научиться заявлять о своих желаниях

Что делать, если партнер живет по приниципу: «Ничего не вижу, ничего не слышу»

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Намекаешь, намекаешь, а ничего не происходит. Или происходит, но не то, что ожидали. Знакомая ситуация? Наверное, с такой проблемой сталкивалась каждая девушка. Почему же мужчины не могут понять, что вы всеми силами пытаетесь намекнуть ему о своих желаниях? Нам захотелось прояснить этот момент с психологом, а также мы узнали у специалиста, что делать, если намеки совсем не работают.

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Почему мы намекаем

Выглядеть попрошайкой не хочется ни одной женщине, а потому представительницы слабого пола идут на хитрость и начинают «обработку» мужчины издалека. Но одно дело, когда речь идет о каких-то незначительных вещах, вроде подарков, и совсем другое, если необходимо решить вопросы в отношениях или в постели. Здесь намеки могут привести к плачевным последствиям для вашего психического и физического здоровья.

Многие женщины все же предпочитают ждать до последнего, пока мужчина не догадается, но в итоге разочаровывается, что приводит к напряжению в отношениях, впрочем, тут уже нет ничего удивительного.

Что же с мужчинами не так? Почему они не воспринимают намеки?

Вот здесь, кстати, нас ждал сюрприз — большинство мужчин все же понимают намеки, проблема лишь в том, кто намекает, и каковы обстоятельства. Так, некоторые мужчины говорят о том, что даже если намек очевиден, женщина, которая пытается что-то получить таким способом, не слишком привлекает, а потому мужчина предпочитает игнорировать намек в таком случае. Также некоторые мужчины не понимают, действительно ли женщина намекает или же им показалось. В такой ситуации мужчина также предпочтет притормозить и не будет спешить с действиями.

Отличить хитреца от того, кто действительно не слышит вас, очень непросто.

Что говорят специалисты