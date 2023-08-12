“Я не хочу замуж”: Агата Муцениеце сделала заявление

Три года назад Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Сначала актёр закрутил роман с Мирославой Карпович, будучи женатым. А потом Агата обвинила Павла в домашнем насилии. За это время Прилучный успел сыграть пышную свадьбу с Зепюр Брутян и стать отцом в третий раз. Девушка родила артисту сына, которого назвали Микаэлем. А вот в личной жизни Агаты пока не ладится. С момента развода Муцениеце так и не была в отношениях. Она полностью отдает себя работе и детям. Актриса не раз говорила, что ей комфортно без отношений. Однако пользователи сети каждый раз стараются ее переубедить. «Решила почитать комментарии в моей ленте – боже мой! Меня пытаются убедить, что я городская сумасшедшая, из-за того, что я танцую в комнате дома, одна. Самый прикол, что это делают женщины. Почему вы так набрасываетесь?», — недоумевает Агата. Актриса удивляется тому, что в России до сих пор бытует мнение, что если женщина без мужчины — она несчастна. Муцениеце решила расставить все точки над «i» в данной ситуации. «Я не хочу ни отношений, ни замуж. Я сейчас хочу жить для себя. Это мой осознанный выбор. Но женщины считают, если я без мужчины, то я несчастна. «Ну посмотрите на нее – она сошла с ума без мужика, танцует одна!». Мне кажется, что эти комментарии пишут женщины, которые находятся в браке или отношениях, в которых им невыносимо», — говорит знаменитость. Актриса заявила, что она внутренне свободный человек и может себе позволить быть нелепой, смешной, танцевать и выражать свои эмоции, так как ей хочется. Кроме того, Агата призвала женщин выйти из рамок и не думать о замужестве, как о смысле жизни. А также, она поддержала тех, кто еще ни разу не связывал себя узами брака, ведь обычно, общество на них сильно давит. «О боже, что начинается! Что ты дефективная, замуж никто не берет. Я знаю, как бы девочки не хорохорились, у них внутри это всё равно оставляет осадок, потому что их топят другие женщины. Девочки, вы никуда не опаздываете, замуж опоздать невозможно. Живой пример – Джей Ло!», — подытожила Агата. Фото: социальные сети.