Клава Кока заинтриговала подписчиков новой фотографией с возлюбленным, лицо которого она скрывает

Клава Кока продолжает подогревать интерес к своему новому роману. Напомним: на днях певица и блогер призналась, что ее сердце занято. Имя бойфренда Клава не раскрыла, зато опубликовала романтичную фотографию двух длинных теней на песке. Парочка держится за руки — больше на фото ничего разглядеть нельзя, но и этого достаточно, чтобы у подписчиков не осталось сомнений: девушка действительно влюблена.

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И вот вчера она выложила новое фото примерно в том же стиле: на этот раз пара загорает в гамаке — в кадре только их ноги. Из подписи ясно, что Клава с таинственным молодым человеком проводит отпуск в горах. Впрочем, название страны Кока тоже не раскрывает — не девушка, а сплошная загадка! Мы продолжаем следить за событиями и не сомневаемся, что совсем скоро узнаем имя счастливца.