Клава Кока заинтриговала подписчиков новой фотографией с возлюбленным, лицо которого она скрывает
Клава Кока продолжает подогревать интерес к своему новому роману. Напомним: на днях певица и блогер призналась, что ее сердце занято. Имя бойфренда Клава не раскрыла, зато опубликовала романтичную фотографию двух длинных теней на песке. Парочка держится за руки — больше на фото ничего разглядеть нельзя, но и этого достаточно, чтобы у подписчиков не осталось сомнений: девушка действительно влюблена.
И вот вчера она выложила новое фото примерно в том же стиле: на этот раз пара загорает в гамаке — в кадре только их ноги. Из подписи ясно, что Клава с таинственным молодым человеком проводит отпуск в горах. Впрочем, название страны Кока тоже не раскрывает — не девушка, а сплошная загадка! Мы продолжаем следить за событиями и не сомневаемся, что совсем скоро узнаем имя счастливца.
Кстати, год назад Клава переживала прямо противоположные чувства: она страдала от неразделенной любви и даже записывала свои эмоции в заметки. Сейчас она спокойно делится этими записями в Инстаграме (запрещен в РФ) и признается, что былые переживания остались в прошлом.