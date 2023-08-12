Как незаметно узнать размер кольца девушки

Многие мужчины хотят сделать момент предложения руки и сердца неожиданным. Однако для этого нужно проявить сноровку, чтобы узнать подходящий размер кольца для девушки и при этом не испортить сюрприз. Для этой цели существует несколько простых методов.

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Например, можно создать новый аккаунт в социальной сети, который не покажется девушке подозрительным и знакомым. Далее необходимо завести с ней переписку и представиться организатором опроса и поинтересоваться размером ее кольца. Чтобы девушке не показалось это подозрительным, для начала стоит спросить ее возраст, поскольку все работники этой отрасли так делают.

Более простой вариант возможен в мастерской или ювелирном магазине. Для этого необходимо незаметно для девушки взять ее кольцо, которое она носит на безымянном пальце, и попросить специалистов измерить его размер. Также можно измерить такое украшение штангенциркулем. Среднее значение двух–трех замеров внутреннего диаметра поможет установить его размер. Кроме того, можно предложить девушке отправиться за другим украшением в ювелирный магазин, а между делом и узнать размер кольца — для этого в магазинах существуют их связки различных размеров.