Мужчина заглянул в телефон жены и сделал неприятное открытие

Пользователь Reddit под ником NegativeNerve3461 рассказал на портале, как случайно сделал неприятное открытие о своей жене. По словам мужчины, это произошло, когда он решил заглянуть в телефон супруги.

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Автор поста рассказал, что недавно они с женой и детьми отправились поесть в кафе. В какой-то момент супруга и дети отошли, а мужчина решил сделать заказ в передвижной закусочной. Меню было доступно в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня нет Facebook на телефоне. А у жены он есть, так что я взял ее телефон, чтобы взглянуть на меню. Когда я взял ее телефон, в нем была открыта переписка с мужчиной, чье имя я знал, но о котором давно не слышал», — продолжил NegativeNerve3461.

Он добавил, что этот мужчина отправил его супруге откровенное сообщение, а она в ответ послала ему эмодзи в виде сердечка.

По словам автора, он поговорил с женой об открытии, и она извинилась перед ним и заявила, что заблокировала того собеседника. Оказалось, что женщина вела переписки с бывшим коллегой, живущим в тысячах километров от нее. Герой истории заявил, что после этого случая жена авторизировалась во всех своих соцсетях с его телефона, чтобы у супруга был доступ к ее перепискам.

Кроме того, он начал строго контролировать супругу: в частности, установил ей на телефон программу для мониторинга, уведомляющую его обо всех ее переписках, и начал проверять ее историю браузера на компьютере. Пара также решила, что супруга должна сходить к психотерапевту. В заключение мужчина добавил, что, как он выяснил, жена вела такие переписки с бывшим коллегой в течение нескольких лет.