В сети обсудили варианты реакции на предложение секса втроем от друга

Пользователи форума Reddit обсудили варианты ответов на предложение секса втроем, поступившее от друга. Возможные реакции на такую инициативу они перечислили в ответ на вопрос в раздела AskReddit.

© Лента.ру

Большинство пользователей сети посоветовали отказываться от секса втроем с друзьями, потому что это может разрушить либо дружбу, либо отношения.

Я бы сказал — спасибо, но нет. И никогда бы не напоминал об этом

saucytopcheddar

пользователь Reddit

Спасибо, но нет. Это не в моем стиле, но вы повеселитесь

Bergfurgaler

пользователь Reddit

Некоторые предлагают отшутиться.

Если бы я хотел разочаровать двух человек сразу, я бы пригласил родителей на ужин

BeefInGR

пользователь Reddit

Другие пользователи посоветовали согласиться, чтобы исследовать свою сексуальность.

Я бы согласился. Спросил бы про границы, обязательной была бы химия между нами. Должно быть весело и приятно, почему нет

dngtnc

пользователь Reddit