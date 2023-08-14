Врач рассказала о способном испортить жизнь сексуальном расстройстве

Гиперсексуальность в некоторых случаях способна испортить жизнь, предупредила эндокринолог, андролог Яна Шварц. Об этом сексуальном расстройстве врач рассказала «Ленте.ру».

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Гиперсексуальность может быть обусловлена генетическими факторами, объяснила врач. Также она может быть проявлением гормональных расстройств, лобно-височной деменции, шизофрении и других психических заболеваний, опухоли мозга, наркомании и побочным действием некоторых лекарств, добавила собеседница «Ленты.ру».

О патологическом характере гиперсексуальности говорят нанесение вреда себе и партнеру во время секса, невозможность контролировать свое повышенное либидо, склонность к насилию, усиление либидо из-за стресса и тревожного состояния (в норме реакция противоположная), аморальный и (или) противозаконный характер поиска сексуального партнера Яна Шварц

По словам Шварц, в первую очередь нужно помнить, что здоровый человек с повышенным либидо не станет добиваться сексуального контакта любой ценой, даже посредством насилия.

По словам врача, первым специалистом, который должен осмотреть и расспросить пациента, должен стать психиатр, психотерапевт или сексопатолог. Специалист выяснит возможную причину развития расстройства и порекомендует комплексное обследование в индивидуальном порядке. На основании результатов будет поставлен диагноз и предложено лечение.