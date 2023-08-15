Неловкие последствия секса «под градусом»

По статистике, примерно 30% незапланированных сексуальных контактов происходят под влиянием алкоголя. Помимо таких проблем, как отсутствие контрацепции и часто невозможность контролировать процесс, вас могут поджидать и другие неприятные моменты во время близости «под градусом».

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О вашей страстной ночи могут узнать все

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Если вы выпивали в баре со знакомым мужчиной и решили, что можно было бы продолжить общение в более тесном формате, подумайте несколько раз. Пока алкогольные пары кружат вам голову, вы не замечаете ничего вокруг, но в такой ситуации, когда в трезвом состоянии вас что-то останавливало от близости с данным человеком, решаться на секс в расслабленном состоянии точно не стоит. Одна из причин — общие знакомые. Вы уверены, что можете доверять этому человеку и в ближайшее время ваше окружение не узнает о ваших сексуальных талантах?

Избранник на одну ночь может превратиться в «тыкву»

Шутка о том, что не бывает некрасивых женщин, а бывает мало водки, имеет довольно тесную связь с реальностью. Причем как в сторону женщин, так и с мужчинами. На утро может оказаться, что рядом с вами проснулся человек, с которым в обычной ситуации вы бы не сели рядом в метро. Наверное, это одно из самых неприятных последствий пьяного секса. Вы будете чувствовать себя отвратительно и даже если ночь прошла прекрасно, вас не будет оставлять чувство, что вы совершили большую ошибку. Всегда оценивайте потенциального партнера на трезвую голову.

И это все?