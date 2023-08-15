Как подать заявление на развод в 2023 году: пошаговая инструкция

Не все пары остаются вместе навсегда после заключения брака: Росстата, в 2022 году в России было зарегистрировано почти 683 тысячи разводов. При этом на расставание не всегда согласны обе стороны, поэтому закон регулирует аспекты этой процедуры. «Лента.ру» рассказывает, как оформить развод через суд, в каких случаях расторгнуть брак можно в органах ЗАГС и какие для этого нужны документы.

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Когда можно развестись без суда?

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Расторгнуть брак в органах ЗАГС можно только в определенных случаях. Все они перечислены в статье 19 Семейного кодекса РФ.

В каких случаях можно расторгнуть брак в органах ЗАГС:

оба супруга согласны развестись и не имеют общих несовершеннолетних детей;

один из супругов признан недееспособным;

один из супругов пропал без вести;

один из супругов попал в тюрьму на срок более трех лет.

При этом отсутствие несовершеннолетних детей имеет значение только в первом случае, рассказал «Ленте.ру» эксперт-юрист консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Александр Жалнин. Во всех остальных случаях для расторжения брака придется обратиться в суд.

Как развестись без суда?

Чтобы оформить развод без суда, нужно обратиться в органы ЗАГС по месту жительства одного из супругов или по месту регистрации брака, объяснила в беседе с «Лентой.ру» партнер юридического консалтинга «ГР Консалтинг Сервисез» Людмила Решетникова. В городах федерального значения заявление можно подать и в МФЦ.

Чтобы развестись без суда, супруги должны написать совместное заявление о расторжении брака. В нем нужно подтвердить взаимное согласие на развод и отсутствие общих несовершеннолетних детей, уточнил в беседе с «Лентой.ру» кандидат юридических наук, партнер АНП «ЗЕНИТ» Аркадий Вайман.

Что нужно указать в заявлении на расторжение брака:

ФИО, дату и место рождения, гражданство, место жительства каждого из супругов; реквизиты записи акта о заключении брака (наименование органа записи актов гражданского состояния, которые произвели государственную регистрацию заключения брака, дату составления и номер); фамилии, которые каждый из супругов выбирает при расторжении брака; реквизиты документов, удостоверяющих личности супругов.

Если один из супругов не может прийти в органы ЗАГС или МФЦ, чтобы подать совместное заявление на расторжение брака, он может написать отдельное заявление. «Подлинность подписи супруга на таком заявлении, должна быть нотариально засвидетельствована», — подчеркнул Аркадий Вайман.

Как развестись онлайн?

При расторжении брака без суда по обоюдному согласию подавать заявление на развод можно через портал «Госуслуги». Для этого один из супругов должен заполнить заявление в личном кабинете на портале, а также выбрать ЗАГС и дату расторжения брака. Второй супруг через свой личный кабинет должен это подтвердить. Затем они направляют совместное электронное заявление в выбранный отдел ЗАГС, разъяснил в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор юридической компании «Эклекс» Артем Швайка.

Подписывать такое заявление необходимо усиленной квалифицированной электронной подписью — УКЭП.

В случае ее отсутствия придется воспользоваться услугами ЗАГСа офлайн

После подачи заявления супругам придет уведомление о том, что оно принято, а также информация о том, когда можно забрать свидетельство о расторжении брака.

Какие документы нужны для развода без суда?

Документ, подтверждающий личность каждого супруга (паспорт)

Совместное заявление о расторжении брака

Свидетельство о заключении брака

Квитанция об уплате государственной пошлины

650 рублей составляет размер госпошлины — такую сумму придется заплатить каждому супругу

«Если на развод подает лицо, чей супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет, пошлина составит 350 рублей», — уточнила Людмила Решетникова.

В таком случае к стандартному пакету документов нужно будет приложить доказательства соответствующих решений суда, подчеркнул юрист по семейным делам особой сложности Назар Назаров.

Сроки развода

Процедура развода без суда завершается по истечение месяца со дня подачи заявления. Тогда же каждый супруг может забрать свидетельство о расторжении брака. После этого они по законе уже не считаются мужем и женой. При желании отметку о разводе могут внести и в паспорт бывшего супруга, отметил Александр Жалнин.

Когда нужно оформлять развод через суд?

Если второй супруг не согласен на развод или у пары есть общие несовершеннолетние дети, расторгнуть брак можно только через суд. Подавать заявление на развод в суд нужно и в том случае, если оба супруга согласны развестись, но один из них уклоняется от расторжения брака во внесудебном порядке, отметила Людмила Решетникова. Например, отказывается подавать заявление на развод.

Делами о расторжении брака занимаются районные и мировые суды. Прежде чем подать заявление на развод в суд, нужно понять, в какую именно инстанцию стоит обратиться, советует Артем Швайка.

Когда нужно подавать иск о разводе в мировой суд

У супругов есть дорогое имущество, но нет споров о том, кому оно достанется. Супруги не нажили совместного имущества или его стоимость не превышает 50 тысяч рублей. Супруги сами достигли соглашения насчет порядка общения с детьми. То есть решили, с кем останется ребенок и как часто он будет видеться со вторым родителем. «Помните, что все договоренности необходимо фиксировать в письменном виде, так как устные договоренности не имеют юридической силы», — отметил Назар Назаров.

Во всех остальных случаях подавать иск нужно в районный суд.

Как оформить развод через суд?

«Подавать иск следует по месту жительства второго супруга. Но есть алиментов», — уточнил Артем Швайка.

В исковом заявлении нужно указать, когда и где был зарегистрирован брак, имеются ли общие дети, их возраст, достигнуто ли между супругами согласие об их содержании и воспитании. При отсутствии взаимного согласия на развод также указываются мотивы расторжения брака.

Объяснять причину развода не обязательно — в большинстве случаев достаточно фразы «не сошлись характерами». Но если есть действительно веская причина для развода — например, один из супругов применяет физическое насилие в отношении другого, — следует ее указать. Это позволит ускорить процедуру, особенно когда одна из сторон против расторжения брака

Какие документы нужны для расторжения брака через суд

Исковое заявление.

Документ, удостоверяющий личность.

Свидетельство о регистрации брака.

Документ об оплате госпошлины: придется заплатить 600 рублей за требование о расторжении брака. «Госпошлина оплачивается изначально истцом. По итогам судебного разбирательства противоположная сторона компенсирует данные расходы пропорционально объему удовлетворенных требований», — отметила Людмила Решетникова.

Документы, подтверждающие обстоятельства, на основании которых иск предъявляется по месту жительства истца.

Документы, подтверждающие совершение одной из сторон или сторонами действий, направленных на примирение (при наличии).

Копии документов о праве собственности, чеков и квитанций (при наличии имущественных споров).

Копии свидетельств о рождении детей (при спорах о детях).

Оригиналы документов нужно будет показать судье во время первого заседания

Сроки развода через суд

В зависимости от разногласий пары, судебное разбирательство может закончиться за одно заседание, а может длиться годами.

Что влияет на сроки развода через суд?

Один из супругов не явился в суд из-за болезни или по другой уважительной причине. Ответчик уклоняется от расторжения брака, не приходит на судебное слушание. Родители не могут определить, с кем останутся жить маленькие дети, и требуют проведения дополнительных исследований — например, судебно-психологической экспертизы. Неизвестен адрес места жительства супруга-ответчика. Одну из сторон не устраивает решение суда, поэтому она его обжалует.

«Одна из сторон может начать затягивать сроки судебного разбирательства с целью доставить неудобства супругу или супруге. Также сложности могут возникнуть в результате утери оригиналов необходимых документов — например, свидетельств о браке или рождении детей», — добавил Артем Швайка.

Чтобы судебное решение вступило в законную силу, должен пройти месяц с момента его оглашения. «Брак является сугубо добровольным решением людей, поэтому даже если один из супругов категорически против развода и настаивает на сохранении семьи, его расторгнут. В таком случае суд вправе принять меры к примирению сторон и отложить разбирательство, но отказать в расторжении брака он не может», — подчеркнул Александр Жалнин.

Чтобы получить свидетельство о разводе, когда брак расторгнут по решению суда, нужно явиться в орган ЗАГС, отметила в беседе с «Лентой.ру» юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.

Нужно предоставить заявление о расторжении брака, выписку из решения суда о расторжении брака, паспорт, а также квитанцию об оплате госпошлины Юлия Цын

Как развестись паре с несовершеннолетними детьми?

Если супруги не могут договориться, с кем из них останется ребенок после развода, то это решит суд. Для этого будут учитываться разные обстоятельства: материальное положение каждого родителя, график работы и возможность создать подходящие условия для воспитания несовершеннолетнего. Также во внимание примут привязанность ребенка к членам семьи.

Если ребенку еще не исполнилось десять лет, суд не обязан учитывать его мнение. Однако по закону ребенок любого возраста может высказывать свое отношение по семейным вопросам, которые затрагивают его интересы

Но даже учитывая мнение ребенка, суд не вынесет решение, противоречащее его интересам. Например, если ребенок хочет жить с родителем, который не сможет уделять время его воспитанию.

При этом у супруга, который будет жить отдельно от ребенка после развода, сохранятся родительские права и обязанности. Второй родитель может препятствовать общению ребенка и бывшего супруга только в том случае, если это вредит несовершеннолетнему.

Есть условия, когда при наличии детей пара не может развестись даже через суд. «Муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка, даже в том случае, если он родился мертвым или умер до достижения возраста одного года», — подчеркнул Жалнин.

Также суд должен определить размер алиментов. Их могут получать не только дети, но и бывшие супруги.

Чем развод отличается от признания брака недействительным?

Развод происходит по субъективным причинам и зависит от желания супругов, а для признания брака недействительным необходим факт нарушения семейного законодательства, объяснил Артем Швайка.

В отличие от развода, признание брака недействительным дает возможность восстановить положение, существовавшее до заключения брака. Супруги теряют право на общую фамилию, общее гражданство и так далее. Недействительным брак признается не со дня вынесения судом решения, а со дня заключения такого брака Назар Назаров

Когда брак могут признать недействительным: