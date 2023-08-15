Повышенное либидо может угробить жизнь: чего стоит бояться секс-гигантам

Андролог Шварц: повышенное либидо может быть одним из симптомов шизофрении. У многих есть такие знакомые: каждую неделю с новой девушкой (или парнем), на всех вечеринках находят себе полового партнёра на всю ночь и так далее. Некоторые люди просто не могут сдерживать свои животные позывы, а ведь это может быть признаком серьёзной патологии, которая неминуемо нанесёт вред своему носителю.

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Повышенное либидо — симптом болезни?

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Как объяснила Lenta.ru эндокринолог, андролог Яна Шварц, гиперсексуальность — это далеко не всегда признак заболевания, частенько всё дело в наследственности. Но в некоторых случаях либидо может усиливаться из-за конкретных патологий:

расстройств гормональной системы;

психических заболеваний, включая шизофрению;

лобно-височной деменции;

последствий злоупотребления наркотиками;

побочных эффектов от некоторых лекарств.

Нездоровый характер гиперсексуальности легко отличить от простого повышенного либидо. Больной человек не может контролировать свои желания, склонен к насилию, ищет партнёров незаконным или аморальным способом, а также начинает испытывать сексуальный голод во время стресса или тревоги (да, реакция должна быть прямо противоположной).

Если заметили у себя что-то из перечисленного, стоит обратиться к врачу. Подходящие специалисты — сексопатолог, психотерапевт или психиатр. Медик назначит комплексное лечение, в которое, как правило, входят психотерапия и приём препаратов.

Где нельзя заниматься сексом

К слову, о повышенном либидо. Парочки, помните, что предаваться любовным утехам можно далеко не везде! Иногда это чревато штрафом, а то и уголовной ответственностью. Речь идёт об общественных местах: улицах, парках, транспорте, площадях и так далее.

Если влюблённых голубков застукали в кустах какого-нибудь парка и донесли куда надо, то, вероятно, их оштрафуют за мелкое хулиганство или отправят под административный арест.

Но если парочке взбредёт в голову заняться сексом на кладбище, то тут и до уголовки за надругательство над телами умерших совсем недалеко. Если желание нахлынуло в церкви — не забывайте, что это может оскорбить верующих (можно сесть в тюрьму на срок до года).