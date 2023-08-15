Повышенное либидо может угробить жизнь: чего стоит бояться секс-гигантам
Андролог Шварц: повышенное либидо может быть одним из симптомов шизофрении. У многих есть такие знакомые: каждую неделю с новой девушкой (или парнем), на всех вечеринках находят себе полового партнёра на всю ночь и так далее. Некоторые люди просто не могут сдерживать свои животные позывы, а ведь это может быть признаком серьёзной патологии, которая неминуемо нанесёт вред своему носителю.
Повышенное либидо — симптом болезни?
Как объяснила Lenta.ru эндокринолог, андролог Яна Шварц, гиперсексуальность — это далеко не всегда признак заболевания, частенько всё дело в наследственности. Но в некоторых случаях либидо может усиливаться из-за конкретных патологий:
- расстройств гормональной системы;
- психических заболеваний, включая шизофрению;
- лобно-височной деменции;
- последствий злоупотребления наркотиками;
- побочных эффектов от некоторых лекарств.
Нездоровый характер гиперсексуальности легко отличить от простого повышенного либидо. Больной человек не может контролировать свои желания, склонен к насилию, ищет партнёров незаконным или аморальным способом, а также начинает испытывать сексуальный голод во время стресса или тревоги (да, реакция должна быть прямо противоположной).
Если заметили у себя что-то из перечисленного, стоит обратиться к врачу. Подходящие специалисты — сексопатолог, психотерапевт или психиатр. Медик назначит комплексное лечение, в которое, как правило, входят психотерапия и приём препаратов.
Где нельзя заниматься сексом
К слову, о повышенном либидо. Парочки, помните, что предаваться любовным утехам можно далеко не везде! Иногда это чревато штрафом, а то и уголовной ответственностью. Речь идёт об общественных местах: улицах, парках, транспорте, площадях и так далее.
Если влюблённых голубков застукали в кустах какого-нибудь парка и донесли куда надо, то, вероятно, их оштрафуют за мелкое хулиганство или отправят под административный арест.
Но если парочке взбредёт в голову заняться сексом на кладбище, то тут и до уголовки за надругательство над телами умерших совсем недалеко. Если желание нахлынуло в церкви — не забывайте, что это может оскорбить верующих (можно сесть в тюрьму на срок до года).
А совокупление на глазах у детей будет грозить статьёй за развратные действия. Даже если вы сами присутствия несовершеннолетних не замечали.