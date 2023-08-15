5 признаков, что мужчина разлюбил вас навсегда

В любой семье случаются кризисы, иногда страсть утихает, иногда супруги отдаляются. Но как понять, что сложный период вряд ли закончится, а муж больше не испытывает к вам любви.

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Отсутствие инициативы

Когда мужчина хочет проводить время с женщиной, он интересуется ее планами, предлагает свои. Любящий супруг заинтересован в том, чтобы делить эмоции и увлечения с женщиной. Если супруг перестал предлагать что-то делать вместе, старается отделиться, не считает нужным вовлекать жену в совместный досуг, скорее всего, он чувствует, что охладел.

Раздражительность

Влюбленного мужчину умиляют маленькие особенности женщины, от веснушек и растяжек до привычки петь в души. Когда чувства проходят, именно эти мелочи начинают раздражать. Дело в том, что, находясь с нелюбимым человеком, мужчина испытывает злость, иногда даже необъяснимую, но ему необходимо ее выражать, поэтому супруг начинает цепляться к привычкам, внешности, ритуалам жены.

Попытки реже бывать дома

Никому не хочется находиться там, где ему плохо, с тем, в ком не заинтересован. Поэтому мужчина, который разлюбил, находит десятки причин реже бывать дома: у него много работы вечером, а в выходные обязательная поездка к маме. Иногда это никак не связано с изменой: супруг просто старается не проводить время с той, кого больше не любит.

Отсутствие компромисса

В отношениях супругам то и дело приходится находить общее решение, стараясь учесть интересы обоих. Любовь и уважение помогают проще находить компромиссные варианты, но, когда чувства уходят, каждый человек становится более эгоистичным и требовательным. Если мужчина не слышит вас и не готов искать общий язык, вероятно, он испытывает кризис чувств.

Отсутствие тактильности