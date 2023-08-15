Психолог объяснил, почему на самом деле мужчины не женятся

Сейчас будет неприглядная правда о том, почему ваш мужчина не первый год с вами встречается, а может, и живет, но не женится. И если вы не готовы услышать мнение эксперта, просто пропустите эту новость.

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Итак, мужчина, находясь в длительных отношениях, не решается идти в загс из-за того, что себя он любит больше, чем партнершу, считает психолог Александр Шахов.

«Запомните, голубушки мои: если мужчина на вас не женится, что вы ему не очень-то нравитесь. Нравитесь, конечно, ведь пока он с вами, но недостаточно для того, чтобы он принял решение на вас жениться», — написал Александр в своем Telegram-канале.

Также психолог уверяет, что найдется другая женщина, которую ваш мужчина действительно полюбит, и вот тогда он забудет про страхи и весь свой негативный опыт. «За 10-летнюю практику профессионального психолога я это видел уже очень много раз», — заключил эксперт.