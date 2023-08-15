ТОП-10 женских привычек, которые раздражают мужчин

Мужчины и женщины – "с разных планет". У них разные интересы, разные потребности и разные манеры поведения. Вполне естественно, что некоторые женские привычки могут раздражать мужчин. Вот 10 самых распространенных привычек женщин, которые не нравятся мужчинам.

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Сложно представить, что в отношениях бывает все гладко, и обе стороны счастливы до безумия. Поэтому, даже когда оба влюблены, все равно есть некоторые моменты, которые могут подпортить настроение вашему спутнику. И о них лучше знать, чтобы найти общий язык и не рисковать отношениями. Итак, чего же не стоит делать, чтобы не раздражать своего любимого?

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1. Долгие разговоры о бывших

Для мужчины нет ничего менее привлекательного, чем постоянно слушать о бывших партнерах. Сравнивать их себя с прошлыми отношениями – это как прямое приглашение к бесконечным недопониманиям.

2. Секс как по расписанию

Важно помнить, что секс – это не только физическое удовольствие, но и эмоциональная близость. Секс не должен перерастать в классическую рутину в “миссионерской” позе.

3. Зависть и ревность

Игры в ревность никогда не доводят до добра. Кстати, женщины тоже не в восторге от этого чувства. Но если женщины, почувствовав укол ревности, постараются сделать все, чтобы вернуть внимание спутника, то мужчины будут страдать и злиться. А в итоге могут и вовсе уйти.

4. "Только салатик"

Конечно, следить за фигурой – здорово, но не стоит игнорировать интересы и вкусы своего партнера. Ведь обед вдвоем – это не только еда, но и общение и совместное удовольствие.

5. Таинственные намеки

Мужчины становятся весьма непонимающими созданиями, особенно когда дело доходит до намеков. Гораздо лучше говорить открыто, чем рисковать быть не понятыми.

6. "Сердечные" разговоры

Немногие мужчины могут красочно и открыто делиться своими глубокими эмоциями. Но это далеко не значит, что их чувства слабее. Просто многих так воспитывают с детства. Проявите понимание и терпение, чтобы создать атмосферу доверия.

7. Критика всех и вся

Критика в адрес друзей, коллег или даже случайных прохожих вызывает негатив и дискомфорт. Тут подойдет совет – лучше обращать больше внимания на свою жизнь, чем на чужую.

8. Негативное отношение к его друзьям

Нет ничего более драгоценного для мужчины, чем его дружба с “братьями по разуму”. Даже если вы не находите общий язык с его друзьями, не стоит отталкивать их.

9. Продолжительные шопинг-марафоны

И хотя шопинг может быть весьма приятным занятием, для мужчин это крайне скучное занятие через бескрайние ряды магазинов. Лучше на шопинг возьмите с собой подругу, а с партнером найдите более интересное совместное занятие.

10. Преувеличенная уверенность в своей правоте

Борьба за свою точку зрения – это естественное стремление. Однако не стоит забывать о такте и уважении к мнению друг друга. Не стоит часто использовать подобные выражения: “я же говорила”. Скорее всего вашему партнеру и так неловко, а такими “уколами” вы сделаете ему еще больнее.

Итог