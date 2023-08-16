Стало известно отношение россиянок к свиданиям с программистами

Более 70 процентов опрошенных россиянок хотели бы выйти замуж за IT-специалиста, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного школой IT-профессий Skillfactory и сервисом для знакомств Mamba. Выяснилось также, что 83 процента респонденток обращают внимание на специальность потенциального партнера, а 66 процентам мужчин профессия спутницы жизни не важна.

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Исследователи выяснили, что россиянки начали интересоваться программистами весной 2020 года, когда во время первой волны пандемии коронавируса многие были вынуждены уходить на удаленку. Два других пика повышенного интереса пришлись на весну и осень 2022 года.

«Востребованность IT-специалистов на рынке труда — основной фактор, почему россиянки хотят заполучить такого жениха. 57 процентов опрошенных пользовательниц Mamba привлекает возможность айтишников работать из любой точки мира, а каждую десятую — что они много путешествуют. Также девушки отметили эрудированность айтишников», — говорится в исследовании.

Выяснилось, что у россиянок есть и ряд предубеждений относительно IT-специалистов. В частности, 37 процентов опрошенных уверены, что айтишники слишком много сидят за компьютерами, каждая пятая считает их «занудами» и «гиками». Еще 18 процентов считают, что молодые люди из востребованной сферы плохо одеваются, 17 — что не умеют общаться с девушками, 9 — слишком долго живет с родителями.

54 процента пользовательниц Mamba уверены, что IT-специалисты получают зарплаты выше среднего. Для каждой четвертой женщины важно, чтобы в отношениях мужчина мог финансово обеспечивать пару. Лишь небольшой процент девушек, 6 процентов, мечтают об отношениях с айтишником, потому что они верные и не будут изменять