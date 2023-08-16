3 техники прелюдии, которые невероятно возбуждают мужчину
Невероятно, но факт — чем насыщеннее ваша прелюдия, тем ярче сам процесс близости. Часто мужчины предпочитают пропускать этап предварительных ласк, и очень зря. Мы собрали топ техник прелюдий, после которых ваш партнер будет просто умирать от желания.
Начните секс задолго до самого физического контакта
Женщине нужно гораздо больше времени на возбуждение, чем мужчине. Если вы сами не будете получать удовольствие от секса и весь процесс будет крутиться вокруг удовлетворения мужчины, удовольствие не получит никто из вас. Сексологи рекомендуют начинать подготовку к сексу задолго до того, как вы окажетесь в спальне. Секстинг вам в помощь. Разбудите не только свою, но и фантазию партнера. Еще в середине дня напишите ему о том, что будет ждать его ночью, дразните его. Мужчины просто обожают это.
Ставка на поцелуи
Умение хорошо целоваться — половина дела. Не только женщины обожают ласки с участием губ, мужчины от них также без ума. Не зря считается, что понять, насколько хорошим окажется любовник, можно по тому, как человек вас целует. Стоит озаботиться этим моментом и если ваши техники поцелуев проседают, подтяните этот навык. Кстати, не ограничивайтесь только губами вашего партнера, мы не раз рассказывали о самых эрогенных зонах мужчин, заведите его не только при помощи рук.
Руки в дело
И теперь о руках. Как мы уже говорили, для удовольствия мужчины важно не только правильно простимулировать его самого, но и довести до оргазма женщину. Если вы только недавно вступили в интимные отношения, вы оба наверняка не успели узнать друг друга хорошо. Не ждите, что партнер догадается о ваших точках, которые приводят вас в экстаз, покажите ему. Для этого важно перестать зажиматься и направлять мужчину своими руками, а иногда и самостоятельно демонстрировать ему, как именно вы хотите, чтобы он вас ласкал.