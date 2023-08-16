3 техники прелюдии, которые невероятно возбуждают мужчину

Невероятно, но факт — чем насыщеннее ваша прелюдия, тем ярче сам процесс близости. Часто мужчины предпочитают пропускать этап предварительных ласк, и очень зря. Мы собрали топ техник прелюдий, после которых ваш партнер будет просто умирать от желания.

© WomanHit.ru

Начните секс задолго до самого физического контакта

Женщине нужно гораздо больше времени на возбуждение, чем мужчине. Если вы сами не будете получать удовольствие от секса и весь процесс будет крутиться вокруг удовлетворения мужчины, удовольствие не получит никто из вас. Сексологи рекомендуют начинать подготовку к сексу задолго до того, как вы окажетесь в спальне. Секстинг вам в помощь. Разбудите не только свою, но и фантазию партнера. Еще в середине дня напишите ему о том, что будет ждать его ночью, дразните его. Мужчины просто обожают это.

Ставка на поцелуи

Умение хорошо целоваться — половина дела. Не только женщины обожают ласки с участием губ, мужчины от них также без ума. Не зря считается, что понять, насколько хорошим окажется любовник, можно по тому, как человек вас целует. Стоит озаботиться этим моментом и если ваши техники поцелуев проседают, подтяните этот навык. Кстати, не ограничивайтесь только губами вашего партнера, мы не раз рассказывали о самых эрогенных зонах мужчин, заведите его не только при помощи рук.

Руки в дело