Психолог предупредила о разрушающем отношения сексе

Навязчивый интенсивный секс может испортить отношения, предупредила психолог Ольга Наумова. О том, как интимная близость разрушает брак, она рассказала «Ленте.ру».

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Наумова утверждает, что отношения всегда проходят несколько стадий: от восхищения к насыщению, а от него — к пресыщению и отвращению. Длительность связи мужчины и женщины зависит от умения балансировать между первой и второй стадиями.

По словам психолога, женщины считают, что мужчину нужно сексуально удовлетворить, и тогда он это оценит и останется с ней навсегда.

Тут кроется психологическая ловушка. Мужчина насыщается, и ему хочется «нагулять аппетит». И, если женщина этого не понимает и начинает его преследовать, навязывая свою близость, у мужчины появляется отвращение. Когда женщина «затихает» в своих попытках, мужчина возвращается

Ольга Наумова

Эта модель работает в обе стороны, продолжает собеседница «Ленты.ру», но чаще всего страдают от невнимания именно женщины. Лишь сохраняя баланс между собой и партнером, можно дольше удерживаться на этих своеобразных «качелях».

Наумова предупредила, что необходимо максимально сохранять собственную индивидуальность и не сливаться с миром партнера, чтобы избежать отчуждения из-за слишком интенсивного и навязчивого секса.

«Полезно иметь собственное хобби, полезно проводить некоторое время порознь, иметь разных друзей, — говорит Наумова. — А некоторым парам поддерживать страсть помогают даже разные спальни. Супруги ночуют каждый в своей комнате и ходят друг к другу в гости».