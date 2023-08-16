Найден фактор, указывающий на заинтересованность женщины в сексе на одну ночь

Ученые из Техасского международного университета A&M установили, что заинтересованность женщины в краткосрочных сексуальных отношениях зависит от того, предпочитают ли они маскулинные черты лица мужчин. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

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Для проведения исследования авторы набрали 72 женщин, которые прошли опрос об их сексуальной жизни. Также женщинам было предложено просмотреть пары мужских лиц (одно – маскулинное, второе – более феминное), представленных на экране компьютера. Каждое фото отображалось в течение 3000 мс, в это время ученые отслеживали движение глаз добровольцев. После просмотра изображений участниц попросили оценить привлекательность мужских лиц по 7-балльной шкале.