Назван способ помочь женщине достигнуть оргазма

Психолог Лори Минц из Университета штата Флорида (США) объяснил, почему женщины достигают оргазма реже мужчин. Об этом он сообщил новостному порталу The Conversation.

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Специалист проанализировала предыдущие научные работы, посвященные изучению оргазмов у мужчин и женщин, а также провела собственный опрос тысячи женщин. В результате ей удалось установить, что лишь 4% женщин могут достигать оргазм от классического типа секса. Остальные 96% испытывают кульминацию только при ручных клиторальных ласках или оральном сексе.

«Гендерный разрыв в достижении оргазмов усиливается мифом о том, что женщины не могут испытывать оргазм. Большая часть женщин могут достигнуть кульминации при оральном сексе или стимуляции клитора во время проникающего секса», – добавил автор.