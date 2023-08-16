Назван способ помочь женщине достигнуть оргазма
Психолог Лори Минц из Университета штата Флорида (США) объяснил, почему женщины достигают оргазма реже мужчин. Об этом он сообщил новостному порталу The Conversation.
Специалист проанализировала предыдущие научные работы, посвященные изучению оргазмов у мужчин и женщин, а также провела собственный опрос тысячи женщин. В результате ей удалось установить, что лишь 4% женщин могут достигать оргазм от классического типа секса. Остальные 96% испытывают кульминацию только при ручных клиторальных ласках или оральном сексе.
«Гендерный разрыв в достижении оргазмов усиливается мифом о том, что женщины не могут испытывать оргазм. Большая часть женщин могут достигнуть кульминации при оральном сексе или стимуляции клитора во время проникающего секса», – добавил автор.
Специалист также отметила, что женщины более склонны к оргазму, если их последний сексуальный контакт включал долгую прелюдию, поцелуи, ручную стимуляцию гениталий или оральный секс в дополнение к вагинальному сношению.