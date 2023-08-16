Психолог объяснил, как не довести рядовую ссору до развода

Психолог и специалист по семейным отношениям Марк Бартон признает, что ссоры между партнерами неизбежны — все мы люди. Однако призывает ссориться правильно. В первую очередь — тактично.

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«Не позволяйте вашим эмоциям вами управлять. Ссоры бывают разными. Вполне реально обойтись без взаимных оскорблений, молчаливого игнорирования, упрёков и критики. Не нужно обобщать и вспоминать все промахи своего супруга за последние годы, если речь идёт о нынешней ситуации. И не стоит грозиться разводом, если вы на самом деле не собираетесь так делать», — рассказывает Марк в своем Telegram-канале.

Попробуйте высказываться с акцентом на свои ощущения. То есть даже если очень хочется, не стоит говорить: «Ты мудак, ты вообще меня не любишь». Лучше скажите: «Дорогой, в последнее время я не чувствую проявлений любви с твоей стороны. Такие-то и такие-то твои действия заставили меня почувствовать себя плохо, как будто я тебе не нужна. Почему так произошло? Давай это обсудим», — советует психолог.

Если же вы на максимальном взводе и в столь деликатном тоне беседовать не в силах, можно воспользоваться альтернативным вариантом: «Я безумно зла на тебя, я так обижена, что сейчас не могу даже смотреть на тебя. Уйди, поговорим потом».

Марк Бартон категорически не рекомендует набрасываться на супруга. Даже если это кажется неизбежным. «Если чувствуете, что сейчас вам хочется только растерзать его на кусочки, откажитесь от диалога. Прогуляйтесь, сходите на тренировку, просто уйдите в другую комнату и выдохните», — говорит психолог.

В общем, как мы поняли, ссоры — нормальная часть жизни пары. Через них вполне можно проходить достойно и даже с пользой.