Влюбчивым людям дали неожиданный совет об отношениях

Влюбчивым людям в момент очередного романтического увлечения, следует отдалиться от объекта страсти и попробовать спокойно проанализировать свои чувства. Такой неожиданный совет дал коуч по вопросам секса и отношений Закари Зейн, пишет Men's Health.

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За помощью к Зейну обратился 27-летний мужчина, который пожаловался, что каждый раз страстно влюбляется в девушек, но спустя несколько месяцев полностью теряет к ним интерес. Он рассказал, что пару недель назад вступил в новые отношения и боится, что после эмоционального всплеска, который переживает сейчас, вновь разобьет сердце избраннице и сам будет из-за этого страдать.

В ответ на письмо Зейн указал, что история читателя не уникальна — многих привлекает начальный этап отношений, так как в это время эмоции зашкаливают, а недостатки в партнерах незаметны.

«Но фаза медового месяца не длится вечно», — предупредил Зейн.

Чтобы не разочароваться самому и не разочаровывать партнера, он посоветовал намеренно отдалиться от новой избранницы и попытаться понять, действительно ли она является человеком, с которым он хочет серьезных отношений.

Коуч предупредил, что не следует без предупреждения игнорировать партнершу или отменять с ней встречи. Вместо этого он посоветовал честно признаться ей в этой особенности своего характера и предложить притормозить развитие их отношений.