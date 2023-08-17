6 советов, которые сделают эротический массаж незабываемым

Массаж, который один партнер делает другому, — прекрасный способ прочувствовать человека и стать ближе не только на физическом, но и на эмоциональном уровне. Эротический массаж в домашних условиях помогает расслабиться после тяжелого дня и способен принести приятные ощущения обоим партнерам. «Лента.ру» рассказывает, как правильно подготовиться к эротическому массажу и как вести себя в процессе.

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Что такое эротический массаж?

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Эротический массаж — это массаж, направленный на усиление сексуальности человека, объясняет в беседе с «Лентой.ру» психотерапевт, врач-сексолог, вице-президент профессионального объединения врачей-сексологов, руководитель Академии медицинской сексологии Андрей Булах. В процессе пара проводит взаимную стимуляцию по определенным методикам.

«Чаще всего такой массаж производится в обнаженном или полуобнаженном виде», — рассказывает он.

По словам Булаха, основная задача такого вида массажа — не проработка каких-то конкретных мышц, а улучшение общего кровотока и более активная стимуляция эрогенных зон.

При некоторых видах эротического массажа стимулируются молочные железы и половые органы — этого не происходит при обычном массаже.

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Зачем нужен эротический массаж? Выполняет роль прелюдии при сексуальной близости.

Способствует улучшению сексуальных функций.

Снимает напряжение и зажимы.

Помогает партнерам лучше узнать друг друга и раскрепоститься.

Рассказывая о целях эротического массажа, эксперт объясняет: «Существуют ситуации, когда пара достаточно долгое время живет в браке. Секс становится дежурным, без прелюдий, подготовки к близости и так далее. Естественно, это не устраивает обоих партнеров, и секс становится неинтересен. Или, допустим, у партнера есть какая-то сексуальная проблема, которая приводит к тому, что пара так или иначе начинает отказываться от секса. Эротический массаж является таким способом постепенного вхождения в сексуальную близость».

Эротический массаж не обязательно должен заканчиваться сексуальной близостью. Но если в процессе у партнеров возникает желание и возбуждение, сексуальный контакт возможен, — Андрей Булах, врач-сексолог.

В чем суть процесса эротического массажа?

Процесс эротического массажа можно разделить на несколько этапов.

1. Человек, которому будут делать массаж, ложится, расслабляется и полностью концентрируется на собственных ощущениях.

2. Задача второго человека — максимально возбудить партнера, расслабить его. Этого можно достичь с помощью постепенного увеличения интенсивности — например, провести по спине партнера большим пальцем, потом разминать его мышцы одной рукой, а позже подключить и вторую руку.

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При этом партнер, который принимает массаж, регулирует интенсивность процесса — говорит о своих желаниях, например, скорости массажа или комфортных для стимуляции зонах. «Важно, чтобы человек, который принимает массаж, максимально сконцентрировался на собственных ощущениях», — уверен Андрей Булах.

Каких зон стоит избегать во время эротического массажа?

Передняя часть шеи;

височная зона;

область почек;

впадина под коленом;

пяточная кость;

солнечное сплетение.

3. После этого партнеры могут поменяться — теперь уже второй партнер будет описывать свои эмоции и направлять того, кто делает эротический массаж.

Не существует одной конкретной техники эротического массажа — в первую очередь процесс должен быть комфортным для обоих партнеров. Например, есть боди-массаж, во время которого принято использовать все свое тело. Эта техника массажа с помощью обнаженного тела может показаться кому-то слишком откровенной, а кому-то, наоборот, подарит массу приятных ощущений.

Как делать эротический массаж?

Выделите достаточное количество времени

Больше времени на прикосновения и поглаживания дает паре возможность почувствовать взаимную поддержку, а также выработать новый набор взаимных ласк, который будет возбуждать партнеров. «Нужно четко понимать, что вам никто не помешает», — подчеркивает Андрей Булах.

1-1,5 часа требуется для полноценного эротического массажа

Сексолог рассказывает, что в идеале на весь процесс нужно закладывать около трех часов — это время стоит потратить на взаимные прикосновения и ласки.

Выберите комфортное место

Андрей Булах советует выбрать место, в котором точно получится уединиться.

Чтобы процесс массажа был максимально комфортным, лучше всего делать его на удобной кровати, кушетке или диване. Чтобы не испачкать мебель массажным маслом, застелите ее легкими простынями, полотенцами или приятными к телу покрывалами.

Подготовьте все необходимое

Использование масел для эротического массажа позволяет улучшить скольжение и сделать процесс более приятным, объясняет эксперт. Обратите внимание, что такие масла достаточно маркие — ими легко испортить постельное белье. По словам Андрея Булаха, если использовать слишком много масла в процессе массажа, могут возникнуть трудности с последующим занятием сексом — тела будут слишком сильно скользить.

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Сексолог советует использовать специальное молочко для тела — оно не оставляет жирных следов и хорошо впитывается в кожу.

Масло или молочко для эротического массажа должны быть комфортной температуры. Перед началом процедуры опустите упаковку в теплую воду, чтобы его было приятно наносить на тело.

Не наносите масло или молочко сразу на тело партнера — лучше выдавить немного средства на руки и разогреть, растирая между ладонями.

Используйте дополнительные предметы

В процессе массажа можно использовать не только собственные руки — придать процессу пикантные ощущения могут дополнительные приспособления — например, специальные массажные кисточки.

Создайте подходящую атмосферу

Перед тем как приступить к массажу, отрегулируйте температуру в помещении, чтобы она была максимально комфортной, подберите подходящее освещение — можно закрыть окна шторами и зажечь свечи или включить неоновую подсветку. Создать атмосферу релакса также помогут благовония и расслабляющая музыка. Ее можно найти в интернете по простому запросу «Музыка для эротического массажа».

Важно, чтобы обстановка перед началом эротического массажа была комфортной для обоих партнеров. Сексолог Андрей Булах советует заранее обсудить вместе, как именно лучше всего обустроить пространство.

Действуйте постепенно

Не всем парам комфортно раздеваться сразу же. В таких случаях эксперт советует начать делать массаж в белье и снимать его уже в момент полного расслабления.

Кроме того, Андрей Булах рекомендует начинать любой эротический массаж с танца — это поможет расслабиться и настроиться на нужную волну перед началом процесса.

Танец — лучший вариант для вхождения в эротический массаж. В процессе этого танца партнер постепенно раздевает другого партнера и укладывает его на кровать. В этом случае эротический массаж будет как бы продолжением танца, — Андрей Булах, врач-сексолог.

Прислушивайтесь к мнению партнера

Одно из ключевых условий для хорошего эротического массажа — комфорт обоих партнеров. Не стесняйтесь говорить о том, что вам нравится, а что приносит дискомфорт. Можно заранее придумать стоп-слова, которые подскажут партнеру, что его действия приносят не удовольствие, а дискомфорт.

Чтобы избавиться от стеснения перед началом эротического массажа, можно закрыть глаза или попросить партнера их завязать. По словам сексолога, отключение других органов чувств поможет лучше сконцентрироваться на своих физических ощущениях. Для этих целей подойдет даже обычная маска для сна.

Как делать эротический массаж женщинам и мужчинам?

Сексолог Андрей Булах объясняет, что в первую очередь техники эротического массажа должны зависеть от желаний конкретного человека. Однако, как правило, женщинам нравится более медленный, расслабляющий массаж, в его процессе движения должны быть плавными. Массаж для мужчин может быть более интенсивным и стимулирующим — по словам врача, слишком спокойные движения могут не расслабить их, а просто усыпить.

При этом мужской массаж лучше начинать от полового члена, а дальше уже массировать остальные части тела.