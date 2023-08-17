Женщина поделилась секретом получения удовольствия от секс-вечеринок

Журналистка из Лондона несколько лет ходила на секс-вечеринки и поделилась главным правилом их посещения. О своем опыте она рассказала Metro.

© Lenta.ru

По заданию редакции Альмара Абгарян бывала в секс-клубах и на «голых» ужинах и даже отдыхала на нудистском свингер-курорте. Она выяснила, что, чтобы сделать визиты на секс-вечеринки приятными, кроме официальных и неофициальных правил, нужно знать еще один важный секрет, о котором никто не говорит.

Видео дня

Девушка заметила, что, хотя она получала много внимания от мужчин и даже женщин, она каждый раз сталкивалась с ощущением, будто остается в стороне от жизни. В конце вечера она чувствовала себя одинокой и отвергнутой, хотя никто ее не отталкивал.

Проще говоря, если вы человек без пары в море пар, вам может быть очень весело... до поры до времени. В какой-то момент люди начнут дрейфовать к своим партнерам, а вы можете ощутить себя третьим лишним Альмира Абарян

По словам девушки, эти неприятные чувства не были связаны с сексуальной удовлетворенностью. Проблема журналистки оказалась в инстинктивной зависти, потому что партнеры приходили на эти вечеринки как единое целое, чтобы вместе пройти через необычный опыт, и приглядывали друг за другом. Кроме секса, люди в парах получали заботу. А с одиночками все было иначе.

«Люди хотят т*****ь вас, но на этом все», — пожаловалась она.

В связи с этим Абгарян посоветовала всем людям без пары, которые хотят испытать подобный опыт, психологически подготовиться к возможному чувству отверженности и правильно настроить себя перед посещением секс-вечеринки.

«Спросите себя, что именно вы надеетесь получить и где проходят ваши границы», — предложила журналистка.

Она также считает, что в первые несколько раз не стоит идти в клуб в одиночестве, лучше пригласить с собой приятеля или знакомого секс-партнера.

В остальном журналистка считает свингерские встречи интересными мероприятиями для всех, кто хочет раздвинуть границы допустимого и избавиться от стеснения. На секс-вечеринках, по ее словам, можно не бояться осуждения и без стыда реализовать свои тайные фантазии.