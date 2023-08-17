Какой идеальный возраст для замужества, согласно науке

Иногда наука является единственным качественным гарантом уверенности и стабильности. Часто именно наука спасает нас в неопределённых ситуациях и является руководством к принятию важных решений в жизни.

© Unsplash

Брак – это всегда важный и решающий шаг в жизни каждого человека. И часто бывает так, что именно необдуманный брак является серьёзной проблемой. Часто ли вы встречаете женщин, которые хотят найти партнёра только потому, что «часики тикают»? Да, такое бывает. И не стоит осуждать их выбор пути.

Видео дня

А что, если взглянуть на эту ситуацию с точки зрения общества и науки? Женщины постоянно слышат, что их яйцеклетки имеют ограниченную продолжительность жизни, и что слишком долгое ожидание, чтобы найти «хорошего» мужчину, может лишить их возможности стать мамой.

Что же на этот счёт говорит наука?

Идеальный возраст для вступления в брак у женщин

Лучшие учёные естественных наук сходятся в одном – есть правило, которое лучше всего определяет идеальный возраст для вступления в брак. Оно называется «37%». Согласно ему, оптимальным возрастом для решительного шага будет 26 лет.

Вот и всё, не нужно теряться в догадках, чтобы задаться вопросом, подходящее сейчас время или нет. Согласно научным исследованиям, выходить замуж в 26 лет было бы идеально.

Эта цифра взята из книги «Алгоритмы для жизни», написанной в соавторстве с журналистом Брайаном Кристианом и учёным-когнитивистом Томом Гриффитсом. Согласно их книге, люди принимают лучшие решения, рассмотрев 37% возможных вариантов.

Они объясняют свою точку зрения на примере процесса отбора кандидатов на работу. Они утверждают, что после рассмотрения 37% заявок имеет смысл выбрать квалифицированного кандидата, не продолжая поиск.

Авторы этого исследования утверждают, что это именно та точка, когда «оценщики» имеют достаточно информации, чтобы принять обоснованное решение. И в то же время они не пересмотрели то количество вариантов, чтобы запутаться и быть перегруженными, чтобы сделать неправильный выбор.

Правило «37%» при выборе партнёра

В возрастном диапазоне, где большинство людей обычно ищут любовь, от 18 до 40 лет, ориентир в 37% падает, как вы уже догадались, на 26 лет.

Именно с этого момента качество оценки начинает снижаться. Люди взрослеют и могут адекватнее воспринимать реальность, без юношеского максимализма и завышенных требований.

Тем не менее многие эксперты сходятся во мнении, что идеальный возраст для начала отношений – после 20-ти лет. Психолог Уайатт Фишер объясняет, что время после окончания школы и начала карьер – идеальное для того, чтобы взять на себя обязательства.

Келси Торгерсон, клинический психолог, считает, что важно подождать, пока человеческий мозг полностью не разовьётся, прежде чем искать спутника жизни, что обычно происходит в возрасте около 25 лет.

«Я думаю, что лучше подождать до этого этапа. Также важно научиться справляться со стрессовыми ситуациями с вашим партнёром, и преодолевать их. Например, если у вас была школьная любовь, для начала вам нужно посмотреть, как вы справляетесь с учёбой в колледже, отношениями на расстоянии, учёбой за границей или даже совмещением двух работ. Вы должны быть убеждены в том, что у вас есть стратегии управления конфликтами и обеспечения здорового и успешного брака в долгосрочной перспективе».

Терапевт по отношениям Вина Каллинз считает, что идеальный возраст – 28 лет.

Она объясняет:

«Из моей клинической практики я обнаружила, что идеальный возраст для вступления в брак для женщин — 28 лет. В 28 лет мои будущие невесты проявляют самосознание и уверенность в выборе партнёра. У большинства 28-летних было время, чтобы узнать, кто они в личном и профессиональном плане, определить основные качества, которые они ищут в спутнике жизни, и учиться на ошибках, допущенных в предыдущих отношениях. У них было время, чтобы сделать карьеру, поступить в университет. И они научились быть самостоятельными и независимыми, прежде чем объединить свою жизнь с кем-то другим».

Идеальный возраст для брака у мужчин

Если с женщинами всё более-менее понятно, то что насчёт сильной половины человечества? Вина Каллинз считает магическим числом в этом вопросе – 32.

«Ожидание до 32 лет даёт мужчинам возможность утвердиться в своей карьере и потенциально продвинуться в профессиональном плане, прежде чем жениться. Это также позволяет им развиваться социально и эмоционально, живя в одиночестве и имея лёгкие романтические отношения. К 32 годам многие мужчины проводят достаточно времени в социуме, чтобы принять обоснованное решение о вступлении в супружескую жизнь. Они также, как правило, имеют реалистичный взгляд на воспитание детей и свою роль в качестве отца и мужа. Всё это способствует общему здоровью отношений».

Какой можно сделать вывод, основываясь на науку?

Если вам 25 лет, и вы всё ещё одиноки, не стоит паниковать. И даже если вам 36 лет, и вы всё ещё одиноки, не теряйте надежды!