Названы последствия длительного воздержания у пожилых

При длительном воздержании от секса снижается либидо, ухудшается тонус интимных мышц, могут возникать болезненные ощущения и импотенция. Эти и другие последствия нерегулярной интимной жизни назвала сексопатолог Сари Купер в беседе с Daily Mirror.

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По словам Купер, многие женщины теряют интерес к сексу после длительного воздержания. Однако она уточнила, что это правило не является универсальным и многие, наоборот, испытывают сильное желание близости. Мужчинам продолжительный отказ от секса грозит эректильной дисфункцией, предупредила Купер. По ее словам, проблемы с потенцией чаще наблюдаются у пожилых мужчин.

Специалистка добавила, что периоды без секса плохо сказываются на тонусе интимных мышц. По ее словам, эта проблема особенно актуально для женщин среднего и пожилого возраста.

«Без регулярных половых актов стенки влагалища истончаются, что может привести к болезненному сексу при возобновлении половой жизни», — сказала Купер.