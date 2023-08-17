Как понять, в здоровых ли вы отношениях

Народный психолог, затронув щепетильную тему, как обычно, не стал кормить своих подписчиков иллюзиями и сразу дал четко понять, что к настоящей любви прийти не так просто. Перед ней нужно пережить несколько этапов.

© Unsplash

Сперва — страстную влюбленность, которая априори длится недолго.

«Это "гормональный рай", в котором так приятно быть, что мы не замечаем в партнере недостатков», — пишет психолог.

Следом пара переходит в стадию «похмелья»: влюбленные отдаляются, зачастую партнерам кажется, будто эти отношения им вовсе не нужны. Тут-то и происходит их настоящее знакомство и формируется так называемая интимность, когда каждый готов и показать свою уязвимость, и принять ее у спутника.

«Конечно, и на этой стадии люди могут разойтись. Не с каждым человеком мы мечтаем связать себя — это нормально», — объясняет Лабковский.

Те, кто пережил непростой период, наконец приходят к завершающей стадии — принятию.