Что такое фиктивный брак и можно ли из-за него сесть в тюрьму

Ежегодно в России заключаются тысячи браков. Однако далеко не все из них — союз любящих сердец, как умилённо провозглашает регистратор. Бывают браки по расчёту, браки по принуждению и даже фиктивные браки. В последнем случае участники этого сомнительного мероприятия могут получить от брачного союза не только преимущества, но и ряд проблем и даже привлечь внимание правоохранительных органов. В каких случаях за фиктивный брак наказывают и чем рискуют его участники, «Секрету» рассказала юрист Надежда Швырёва.

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Что такое фиктивный брак

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Фиктивный брак — это брак, который заключили без намерения создать семью. Семейный кодекс не поясняет, в чём должно заключаться такое намерение, но обычно судьи трактуют его как желание вместе жить, вести совместное хозяйство и рожать детей.

Разумеется, бывают настоящие браки без всех этих признаков: например, гостевой брак, когда муж и жена живут в разных квартирах или даже городах. Да и детей по разным причинам заводят не все.

Но само намерение и какие-то романтические отношения — фундамент, который ложится в основу брака.

Фиктивный брак может иметь много общих признаков с законным: его заключают мужчина и женщина (по крайней мере, так в России), вступившие в брачный возраст и добровольно желающие зарегистрировать отношения. Вот только при приближении становится ясно, что как раз отношениями в их традиционном понимании в этом браке и не пахнет.

Фиктивные браки могут быть двух типов:

Оба супруга не хотят создавать семью, а заключают брак по договорённости из корыстных интересов. Такие браки заключают обычно для получения гражданства в облегчённом порядке, участия в льготных программах, ради имущества.

Какие бонусы даёт брак с россиянином?

Чаще всего споры о фиктивности брака вызывают браки между гражданами разных стран, потому что это удобная лазейка для легализации. Например, в России брак с гражданином РФ позволяет сократить срок получения гражданства с 5 до 3,5 года. А разрешение на временное проживание (РВП) выдаётся в обход квоты.

Но даже для коренных россиян брак даёт немало бонусов, сильно облегчающих жизнь. В частности:

Прописка (с получением всех региональных льгот).

Возможность улучшить жилищные условия по ипотечной программе для «молодых семей». После выплаты жильё могут продать и разделить средства или оставить одному из супругов, а второму выплатить эквивалент его доли.

Трудоустройство — некоторые работодатели предпочитают семейных специалистов.

Получение наследства — иногда по завещанию какое-то имущество может быть передано после женитьбы наследника.

Один из супругов вступает в брак с искренними намерениями и по любви, а другой идёт на это из желания извлечь выгоду и лжёт о своих чувствах.

В последнем случае один из супругов может какое-то время притворяться примерным семьянином, однако, получив своё, растворяется в тумане. В этом случае закон защищает добросовестного супруга — тот может не только признать брак недействительным, но и подать на возмещение морального и материального ущерба.

Однако с доказательствами в любом случае придётся попотеть.

В каком случае могут расторгнуть фиктивный брак

По словам председателя Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежды Швырёвой, случаи признания брака фиктивным в России достаточно редки, потому что нет наработанного механизма доказывания намерений супругов. Тем не менее иногда с такими требованиями всё-таки обращаются в суд.

Признать заключённый брак недействительным может потребовать только супруг, который не знал о фиктивности брака, либо прокурор.

Если же обращается супруг, который знал о фиктивности брака, или иное лицо (например, наследник одного из супругов), то суд обычно отказывает в принятии такого искового заявления.

Как пояснила Надежда Швырёва, в судах юридически значимыми обстоятельствами для признания или непризнания брака действительным будут наличие у лиц, вступающих в брак, воли на создание семьи, наличие признаков семьи и нацеленность на сохранение семьи после заключения брака.

К признакам семьи, на создание которой должна быть направлена воля мужчины и женщины при заключении брака, относятся, в частности:

совместное проживание, предполагающее ведение общего хозяйства (при этом временное непроживание супругов вместе в связи с работой, лечением, в силу других объективных факторов не считается значимым);

совместное решение основных вопросов жизни семьи;

наличие взаимных прав и обязанностей, взаимной ответственности.

Таким образом, чтобы признать брак фиктивным, необходимо доказать отсутствие у семьи этих признаков.

Мнение эксперта

Надежда Швырева

председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет»

Доказательствами могут служить показания свидетелей о раздельном проживании после заключения брака, факт того, что супруги не располагают сведениями относительно биографии и семей друг друга, не оказывают друг другу материальной поддержки и не заботятся друг о друге. Также должны иметь место действия супруга или обоих супругов, направленные на получение какой-либо выгоды.

Последствия фиктивного брака

Если суд всё-таки признает брак фиктивным, последствий не избежать.

Само по себе заключение фиктивного брака в России не преследуется Уголовным кодексом. Но и законным такое действо тоже не будет.

Для начала все документы, зависимые от брака, признаются недействительными.

Если фиктивный брак заключали с ведома обоих супругов, при аннулировании брака суд делит их имущество, нажитое в таком союзе, пополам, совсем как при настоящем разводе.

Если же один из супругов оказался обманутым, то он может настаивать на сохранении своего имущества и получении компенсации от обманувшей стороны.

А в случае, если речь идёт о попытке получения через брак гражданства, вида на жительства или разрешения на постоянное проживание в стране, может быть и уголовное преследование. Потому что тут вступают в силу уже миграционные законы.

Так случилось, в частности, с москвичкой Владиславой, которую заподозрили в организации незаконной миграции. Летом 2020 года она вышла замуж за гражданина Камеруна Фру Теренса. А в 2023 году столкнулась с обвинениями, что её брак заключён, чтобы помочь африканцу легализоваться в России. В благодарность за это фиктивный муж якобы сделал подельнице ремонт и обещал помогать деньгами.

Миграционная служба усомнилась в искренности этих отношений и добилась в суде признания брака недействительным. Теперь Владиславе грозит срок за попытку обмануть родное государство.

Отягчающим обстоятельством в таких делах может быть участие третьей стороны, которая помогала устроить этот брак, — например, брала деньги, искала подходящего супруга, договаривалась с ЗАГСом. В этом случае дело квалифицируют как создание преступного сообщества с целью организации незаконной миграции. Участникам таких схем грозит до семи лет лишения свободы.

Важный момент: иногда фиктивный брак может превратиться в совершенно обычный, если в процессе у супругов изменились намерения в отношении друг друга. Например, если в браке рождён ребенок, то брак в любом случае будет признан законным, даже если заключали его в фиктивных целях.

Мнение эксперта

Надежда Швырева

председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет»