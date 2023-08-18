Секс-коуч рассказала, как реагировать на неудачи партнера в постели

Если у партнера пропала эрекция во время секса, не следует спрашивать его о причине произошедшего, считает секс-коуч Милли Шилдс. Ее способ корректно реагировать на такую ситуацию приводит HuffPost.

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Шилдс назвала вопрос «Это из-за меня?» худшей реакцией на неудачу партнера в постели. Также, по ее словам, не следует делать предположений о других причинах случившегося.

«Это только добавит стресса в ситуацию и может подорвать доверие к вам другого человека», — предупредила Шилдс.

Коуч отметила, что потеря эрекции во время секса чаще всего не является признаком серьезных проблем и происходит из-за тревоги, беспокойства или по другим причинам.

«Сделайте вдох, а затем убедите партнера, что вам необязательно заниматься сексом прямо здесь и сейчас. Вы можете подождать час или около того, а потом посмотреть, как будет складываться ситуация», — посоветовала Шилдс.

Специалистка добавила, что в большинстве случаев подобные проблемы проходят сами собой и не требуют вмешательства специалистов. Обратиться к врачу следует, если ситуация часто повторяется.