Почему партнеры ссорятся, несмотря на сильную любовь

Безусловную любовь каждый получает от своих родителей. Это модель чистого, бесконечного и совершенного чувства – человека принимают с недостатками и слабостями, любят просто за то, что он есть. Когда люди влюбляются во взрослой жизни, случается перенос. О том, что это значит и почему становится причиной ссор, «ФедералПресс» рассказала психолог Екатерина Иванова.

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«Когда мы влюбляемся, наше новое чувство любви напоминает старое. Но теперь нас любит не наш родитель, а такой же человек. У нашего любимого свои представления, свой жизненный опыт, свои установки, свои детские переживания, свой максимальный потенциал любви. Он может любить только так и никак иначе – не так, как любила нас мать. Прекрасно, если мы осознаем это. Но в момент переживания любви мы превращаемся в детей, которые требуют именно безусловной любви. Или так, или никак», – пояснила эксперт.

Другими словами, если в детстве у ребенка были травматические события, во взрослом состоянии влюбленности весь негативный опыт выходит наружу. Он переносится на того, кто рядом и должен любить безусловно – на самого человека.

Так как не бывает идеальной семьи, все люди в той или иной степени участвуют в психологической игре переноса. Это тяжело, особенно, когда никто в паре не осознает происходящего, отметила Иванова.

«Когда вы четко ощущаете, что партнер говорит не с вами – ведь ваши чувства не обманывают, – вы становитесь участником переноса. Вы как будто со стороны наблюдаете сцену, и в этой театральной постановке нет места для вас. Там играют другие актеры: ваш партнер и его близкие. Чаще всего это мать или отец», – добавила психолог.