Почему партнеры ссорятся, несмотря на сильную любовь друг к другу: объяснение психолога
Безусловную любовь каждый получает от своих родителей. Это модель чистого, бесконечного и совершенного чувства – человека принимают с недостатками и слабостями, любят просто за то, что он есть. Когда люди влюбляются во взрослой жизни, случается перенос. О том, что это значит и почему становится причиной ссор, «ФедералПресс» рассказала психолог Екатерина Иванова.
«Когда мы влюбляемся, наше новое чувство любви напоминает старое. Но теперь нас любит не наш родитель, а такой же человек. У нашего любимого свои представления, свой жизненный опыт, свои установки, свои детские переживания, свой максимальный потенциал любви. Он может любить только так и никак иначе – не так, как любила нас мать. Прекрасно, если мы осознаем это. Но в момент переживания любви мы превращаемся в детей, которые требуют именно безусловной любви. Или так, или никак», – пояснила эксперт.
Другими словами, если в детстве у ребенка были травматические события, во взрослом состоянии влюбленности весь негативный опыт выходит наружу. Он переносится на того, кто рядом и должен любить безусловно – на самого человека.
Так как не бывает идеальной семьи, все люди в той или иной степени участвуют в психологической игре переноса. Это тяжело, особенно, когда никто в паре не осознает происходящего, отметила Иванова.
«Когда вы четко ощущаете, что партнер говорит не с вами – ведь ваши чувства не обманывают, – вы становитесь участником переноса. Вы как будто со стороны наблюдаете сцену, и в этой театральной постановке нет места для вас. Там играют другие актеры: ваш партнер и его близкие. Чаще всего это мать или отец», – добавила психолог.
Если со стороны человек может понять, что является ни тем персонажем, то, когда дело касается его лично, его детского переноса, проследить это довольно трудно. Человеческие чувства сигнализирует об этом. Когда они зашкаливают без особой на то причины, это означает, что происходящее в жизни напоминает пережитые и упавшие на дно сознания детские эмоции, заключила собеседница.