Психолог назвала главные ошибки россиян в отношениях

Примечательно, что когда оба человека в паре развиваются, или один позитивно мотивирует другого к переменам и увлечениям, то это говорит о подсознательной готовности человека принимать новый опыт и совершенствоваться. В случае, когда один человек одержим улучшением другого, при явном сопротивлении, то это свидетельствует о нездоровых тенденциях созависимости в паре