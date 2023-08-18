Психолог назвал признаки готового к отношениям мужчины

Психолог Шахов назвал два главных признака мужчины, готового для отношений. Каждая девушка ценит в партнёре что-то своё: кому-то подавай богатого и успешного, кому-то сильного и мускулистого, кому-то нежного и заботливого. Но далеко не с каждым получается построить серьёзный союз. Почему так происходит, объяснил социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов.

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Как найти мужчину для отношений

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По словам специалиста, настоящий мужчина — это не тот, который «ездит на крутой тачке, обладает громким голосом или может похвастаться крепкими бицепсами». Того, кто готов к отношениям, можно узнать всего по двум признакам — способность защищать и заботиться.

Шахов объяснил в своём телеграм-канале, что мужчина-мальчик занимается только удовлетворением собственных потребностей: покупкой дорогих машин и мотоциклов, легкомысленными прогулками с девушками, наслаждением собой и жизнью. Когда такой парень осваивает функции защиты и заботы, то он становится настоящим мужчиной, и ему больше ничего не нужно.

Эксперт отметил, что все мужчины рождаются эгоистами и многие занимаются самоудовлетворением всю жизнь. У женщины же потребность делать окружающих счастливыми якобы встроена с рождения.

Функция защиты

Когда речь идёт о защите, то, прежде всего, дело не в защите от бандитов. Настоящий мужчина должен давать чувство безопасности и спокойствия своим близким — жене, детям, родителям и обществу, объяснил психолог.

При этом защитника судят не по действиям, а по результату. Если домашние продолжают беспокоиться, то мужчина со своей функцией справляется не очень хорошо. Также важно понимать, что защита близких должна выражаться и в защите от самого себя, своих эмоций и гнева.

Функция заботы

Вторая функция настоящего мужчины, продолжил эксперт, — заботиться о счастье других. Но для этого важно понимать, что именно делает человека счастливым. Например, забота о ребёнке — это не горы игрушек и сладостей, а время, проведённое с малышом и опыт, которым вы можете с ним поделиться.

Немаловажно понимать и что делает счастливой вашу даму, что для неё важно и ценно. Шахов отметил, что стоит чувствовать эмоциональные, интеллектуальные и духовные потребности женщины. Ещё важно уметь успокоить её «тревожную белку». Такие живут в голове у каждой девушки, а у некоторых даже и не одна, считает он. Настоящий мужчина всегда понимает, когда эти белки активны, и умеет вовремя успокоить даму сердца.

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