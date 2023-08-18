5 причин, почему мужчина провоцирует вас на ревность

Порой, чтобы приревновать, достаточно одного взгляда. Тем сложнее подловить партнера на стремлении вас спровоцировать на это чувство. Если хотите разобраться, что к чему, эта статья для вас.

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Ему нравится внимание

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Эгоцентричные мужчины всегда стремятся быть в центре внимания. Чувствовать себя интересными противоположному полу для них необходимость. Поэтому они не упустят возможности протестировать свою харизму на симпатичной незнакомке, а заодно поиграть на нервах второй половинки. Оправдание в стиле «флирт не измена» и заверения, что вам все привиделось, не повод мириться с ситуацией. Любящий партнер не будет целенаправленно делать то, что вызывает у вас неприязнь, а найдет другой способ реализовать свои амбиции.

Не уверен в себе

Лучший способ скрыть неуверенность — заставить сомневаться в себе другого. Попытки мужчины вызвать ревность могут быть классической тактикой манипуляции: он пытается таким образом почувствовать собственную ценность. Ревность в данном случае ему крайне приятна: ей вы сообщаете, что он имеет вес и значение в вашей жизни. Отношения, в которых мужчина заставляет вас чувствовать себя плохо, тем более чтобы самоутвердиться, нельзя назвать здоровыми, но, если они действительно для вас важны, помогите партнеру повысить самооценку, не дожидаясь провокаций.

Несчастен в отношениях

Вы уверены, что мужчина действительно хочет вызвать ревность? Увы, но флирт может быть самоцелью, если партнер несчастен в отношениях. Ищет ли он нового романа либо использует возможность общения с другими женщинами как отдушину — разобраться в причинах такого поведения стоит в любом случае, иначе отношения могут закончится неожиданно для вас.

Боится быть отвергнутым

На первый взгляд все отлично, знакомые считают вас идеальной парой, но вы чувствуете, что отношения как карточный домик — могут рухнуть в один момент? Неуверенность в собственном партнере может быть проблемой как для женщин, так и для мужчин, и отсутствие повода для беспокойства тоже часто вызывает тревогу. Возможно, мужчина как раз не собирается вас оставлять и неосознанно использует вашу ревность как подтверждение, что он вам не безразличен. Распутывать клубок причин и следствий отсутствия взаимного доверия лучше с профессиональным психологом.

Мстит вам