Что делать, если желание секса мешает жить

В мире большое количество людей обладает высоким либидо. Но это может принести огромные проблемы в их жизнь. Так, например, темперамент человека с постоянным желанием секса может не совпасть с темпераментом партнера и следовательно, обеспечены постоянные ссоры и скандалы. Иногда партнера может и вовсе не быть и тогда человек постоянно думает о сексе и это отвлекает его от работы и других важных дел. Что же делать при повышенном либидо?

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Ответ на этот вопрос дал сексолог и семейный терапевт Индиго Стрэй Конгер. По его словам, на либидо влияют два гормона - тестостерон и эстроген. Эстроген связан с притоком крови к гениталиям и выделением смазки. А чем больше уровень тестостерона, тем выше либидо. Н если выпить алкоголь, то может произойти обратная реакция, потому как при приеме спиртного повышается уровень тестостерона, а половые органы реагируют на эротические стимулы хуже, а оргазма достигнуть сложнее.

Если человек с высоким либидо будет часто мастурбировать, то у него будет выделяться дофамин и окситоцин, а значит, это отличный способ разрядки и снятия сексуального напряжения.

Что касается женщин, то у них на протяжение всего менструального цикла происходит колебание гормонов и из-за этого либидо может быть как выше, так и ниже. Например, во время овуляции оно повышается и женщине постоянно хочется секса.

Но, если вы хотите ослабить либидо, то в первую очередь, вам нужно понять, из-за чего оно повышается. Может быть, вы расстроены или злы и вам хочется совсем не секса? Может быть, вам просто нужно закрыть другие потребности?

Кроме того, в случае повышенного либидо можно попробовать разнообразить секс — может быть, вам просто не хватает новизны и экспериментов.