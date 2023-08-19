Актриса Анна Хилькевич опровергла слухи о беременности

Актриса Анна Хилькевич опровергла в беседе с Super, что ждет ребенка. Хилькевич пошутила, что сама виновата в распространении слухов. "Сказала мужу, что корсет можно не затягивать до конца. Ну и вопрос к тренеру, конечно", - объяснила звезда. Хилькевич уточнила, что знаменитости такие же люди, которых могут снять в неудачных ракурсах. Или же они могут не следить за фотогеничностью, когда находятся в компании друзей. Артистка добавила, что не втягивала живот на тех снимках, где у нее обнаружили якобы округлившийся живот. Звезда не знала, что ее снимают. "Дети - это, безусловно, счастье, но на данный момент мы не ждем пополнения", - заключила актриса. Слухи о беременности Хилькевич появились после того, как звезда посетила день рождения певицы Нюши. Там артистку сняли с якобы округлившимся животом. Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара сыграла свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году актриса родила дочь Арианну. В 2018-м у пары появилась на свет вторая дочь Маша.