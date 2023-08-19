Как наладить личную жизнь при плотном графике

По словам специалистки, главными причинами неумения людей наладить баланс между работой и личной жизнью являются их завышенные требования к себе и постоянное стремление к успеху и достижениям. Исправить ситуацию помогут честный разговор с работодателем о наметившейся проблеме, развитие навыка уходить в отпуск без чувства вины и умение договариваться с руководством о реальных сроках выполнения задач, уверена Гончарова.